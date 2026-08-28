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Posted Ondate_range 28 Aug 2026 12:23 PM IST
Updated Ondate_range 28 Aug 2026 12:23 PM IST
നേപ്പാളിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ബഹ്റൈൻtext_fields
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News Summary - Bahrain expresses solidarity with Nepal
മനാമ: കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ജീവഹാനിക്കും കാരണമായ പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ നേപ്പാളിനോടുള്ള അനുശോചനവും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിച്ച് ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും, ആളുകളെ കാണാതാവുകയും, വ്യാപകമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബഹ്റൈൻ പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്.
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നേപ്പാൾ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
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