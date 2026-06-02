    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 4:12 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 4:12 PM IST

    ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യരുത്

    പൗരന്മാർക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ബഹ്‌റൈൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
    മനാമ: നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും മുൻനിർത്തി ബഹ്‌റൈൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അടിയന്തര നടപടി.

    അടുത്ത അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്രാവിലക്ക് തുടരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:iraqIrantravalavoidBahrain News
    News Summary - Avoid traveling to Iran and Iraq
