Madhyamam
    date_range 17 Nov 2025 10:59 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 10:59 AM IST

    ‘മികച്ച നൂതന ആശയം’ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി എ.എസ്.യു വിദ്യാർഥികൾ

    ‘മികച്ച നൂതന ആശയം’ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി എ.എസ്.യു വിദ്യാർഥികൾ
    സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ൽ ‘മി​ക​ച്ച നൂ​ത​ന​ആ​ശ​യം’ പു​ര​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി എ.​എ​സ്.​യു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ (എ.​എ​സ്.​യു) എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം. സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 19ാമ​ത് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് കോ​റോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് അ​സ​റ്റ് ഇ​ൻ​റ​ഗ്രി​റ്റി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഹാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ൽ ‘മി​ക​ച്ച നൂ​ത​ന ആ​ശ​യം’ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ഫ് എ​ഞ്ചി​നീ​യേ​ഴ്സ്, എ.​എം.​പി.​പി ദ​ഹ്റാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ (അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ്), സൗ​ദി മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റിം​ഗ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു സം​ഘാ​ട​ക​ർ. 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 300ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രും 5000 പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​ദ്യു​തി, വ്യ​വ​സാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ന്ന, മി​ക​ച്ച സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഒ​രു പ്രാ​യോ​ഗി​ക ആ​ശ​യ​മാ​ണ് എ.​എ​സ്.​യു ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ.​എ​സ്.​യു ടീം ​വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് എ.​ഐ പ​വേ​ർ​ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് ഫെ​യ്ല​ർ അ​നാ​ലി​സി​സ് സി​സ്റ്റം എ​ന്ന നൂ​ത​ന​മാ​യ ആ​ശ​യ​ത്തി​നാ​ണ് ‘മി​ക​ച്ച നൂ​ത​ന ആ​ശ​യം’ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. വി​ഷ​ൻ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ, റീ​സ​ണി​ങ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ, റി​യ​ൽ-​ടൈം ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഡാ​റ്റാ പ്രോ​സ​സി​ങ് എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​സ​റ്റ് ഇ​ൻ​റ​ഗ്രി​റ്റി മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​സി​സ്റ്റം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    ​നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ.​എ​സ്.​യു ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ​സ​ർ വ​ഹീ​ബ് അ​ൽ-​ഖാ​ജ അ​ഭി​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ മി​ക​ച്ച അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​ര​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​മാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ജ​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്ര​ഫ. ഹാ​തം മ​സ്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക അ​റി​വു​ക​ളെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - ASU students win ‘Best Innovative Idea’ award
