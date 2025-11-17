‘മികച്ച നൂതന ആശയം’ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി എ.എസ്.യു വിദ്യാർഥികൾ

‘മികച്ച നൂതന ആശയം’ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി എ.എസ്.യു വിദ്യാർഥികൾtext_fields
മനാമ: അപ്ലൈഡ് സയൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ (എ.എസ്.യു) എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. സൗദിയിൽ നടന്ന 19ാമത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കോറോഷൻ ആൻഡ് അസറ്റ് ഇൻറഗ്രിറ്റി കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഹാക്കത്തോണിൽ ‘മികച്ച നൂതന ആശയം’ പുരസ്കാരം നേടിയാണിത്.
ബഹ്റൈൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, എ.എം.പി.പി ദഹ്റാൻ ചാപ്റ്റർ (അസോസിയേഷൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്), സൗദി മെറ്റീരിയൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൊസൈറ്റി എന്നിവരായിരുന്നു സംഘാടകർ. 45 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 300ൽ അധികം പ്രഭാഷകരും 5000 പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. വൈദ്യുതി, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന, മികച്ച സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ആശയമാണ് എ.എസ്.യു ടീം അവതരിപ്പിച്ചത്. എ.എസ്.യു ടീം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് എ.ഐ പവേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫെയ്ലർ അനാലിസിസ് സിസ്റ്റം എന്ന നൂതനമായ ആശയത്തിനാണ് ‘മികച്ച നൂതന ആശയം’ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. വിഷൻ മോഡലുകൾ, റീസണിങ് മോഡലുകൾ, റിയൽ-ടൈം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡാറ്റാ പ്രോസസിങ് എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അസറ്റ് ഇൻറഗ്രിറ്റി മാനേജ്മെൻറ് എന്നിവയിൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ സിസ്റ്റം സഹായകമാകും.
നേട്ടത്തിൽ എ.എസ്.യു ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർമാൻ പ്രഫസർ വഹീബ് അൽ-ഖാജ അഭിമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മികച്ച അക്കാദമിക് നിലവാരവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ ഗുണമേന്മയുമാണ് ഈ വിജയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡൻറ് പ്രഫ. ഹാതം മസ്രി അഭിനന്ദിച്ചു. സൈദ്ധാന്തിക അറിവുകളെ സമൂഹത്തിനും തൊഴിൽവിപണിക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന യൂനിവേഴ്സിറ്റി അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register