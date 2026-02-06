Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 2:09 PM IST

    ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി-4’​ അ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ‘അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി-4’​ അ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം
    മ​നാ​മ: മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ സം​യു​ക്ത സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി-4 അ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​നം. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സു​ര​ക്ഷാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും സം​യു​ക്ത ഏ​കോ​പ​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​യു​ക്ത ജി.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷ അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​ന​ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത് 2016ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 11 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സേ​ന​ക​ളും യു.​എ​സി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ​

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സൈ​ഫ് ബി​ൻ സ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ് യാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ഒ​മാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ഹ​മൂ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ത്ത​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ വ​ഹീ​ബ്, ജി.​സി.​സി സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ദ​വി, യു.​എ​സ് നാ​വി​ക സേ​ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ക​ർ​ട്ട് റെ​ൻ​ഷാ, ജി.​സി.​സി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

