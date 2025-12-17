Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:33 AM IST

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലിന് ​"സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ്' പ​ദ​വി​

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലിന് ​സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് പ​ദ​വി​
    cancel
    camera_alt

    'സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​സ​ക്സ​ല​ൻ​സ്' അം​ഗീ​കാ​രം അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മെ​റ്റ​ബോ​ളി​ക്, ബാ​രി​യാ​ട്രി​ക് സ​ർ​ജ​റി രം​ഗ​ത്ത് യു​എ​സി​ലെ സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ റി​വ്യൂ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (എ​സ്.​ആ​ർ.​സി) 'സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ്' അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഏ​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മാ​റി. കൂ​ടാ​തെ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് - ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി (ബാ​രി​യാ​ട്രി​ക് സ​ർ​ജ​റി) വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യാ​യ ഡോ. ​ആ​മി​ർ അ​ൽ​ദേ​രാ​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ​സ്.​ആ​ർ.​സി മാ​സ്റ്റ​ർ സ​ർ​ജ​ൻ പ​ദ​വി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് എ​സ്.​ആ​ർ.​സി ചീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​നീ​ൽ ഹ​ച്ച​ർ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​ഡാ​നി​യേ​ല കാ​സ​ഗ്രാ​ൻ​ഡെ എ​ന്നി​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡോ. ​ആ​മി​ർ അ​ൽ​ദേ​രാ​സി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അം​ഗീ​കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ, മെ​റ്റ​ബോ​ളി​ക്, ബാ​രി​യാ​ട്രി​ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വ്യാ​പ്തി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​സ്.​ആ​ർ.​സി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ൽ, പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച മ​ൾ​ട്ടി​ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി കെ​യ​ർ മോ​ഡ​ൽ എ​ന്നി​വ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കൂ. ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മെ​റ്റ​ബോ​ളി​ക്, ബാ​രി​യാ​ട്രി​ക് സ​ർ​ജ​റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:health careBahrain NewsAl Hilal Hospitalgulf news malayalam
    News Summary - Al Hilal Premier Hospital awarded "Center of Excellence" status
    Similar News
    Next Story
    X