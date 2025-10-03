Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:59 AM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹം -ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ( ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ശൈ​ത്യ കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യ​ത്. മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന നീ​ക്ക​മാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ​മ്മ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് സെ​ക്ട​റി​റി​ൽ​നി​ന്ന് 96 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 54 ആ​ക്കി കു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​മാ​ണ് വ​രു​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​ർ​വി​സ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തും മ​റ്റും കാ​ര​ണ​മു​ള്ള ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​ണ്. ഉ​ള്ള സ​ർ​വി​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക കൂ​ടി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​ല​ബാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഗ​ൾ​ഫ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ദു​രി​തം വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

