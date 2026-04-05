    date_range 5 April 2026 9:06 PM IST
    date_range 5 April 2026 9:06 PM IST

    അതിജീവനത്തിന്‍റെ പൂക്കാലം; ബഹ്റൈനിലെ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകങ്ങളാക്കി വോയ്ഡ് ഡിസൈൻ ഏജൻസി

    ഹിദ്ദിലെ തകർന്ന വീടുകളും സീഫിലെ കഫേകളും തകർന്ന ടവറുകളുമെല്ലാം വർണാഭമായ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടീം റീ-ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
    മനാമ: ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളെയും വീടുകളെയും കലയിലൂടെ പുനർനിർമ്മിച്ച് പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം പകരുകയാണ് ബഹ്‌റൈൻ ആസ്ഥാനമായ വോയ്ഡ് ഡിസൈൻ ഏജൻസി. ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പുനരാവിഷ്കരിച്ച ഇവരുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.

    ഭീതിയുടെയും ആശങ്കയുടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവനത്തിന്‍റെ കരുത്താക്കി മാറ്റാനാണ് ‘ബ്ലൂമിംഗ് ത്രൂ ദി ക്രാക്സ്’ എന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹിദ്ദിലെ തകർന്ന വീടുകളും സീഫിലെ കഫേകളും തകർന്ന ടവറുകളുമെല്ലാം വർണാഭമായ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടീം റീ-ഇമാജിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 28 വയസ്സുകാരിയായ ജവാഹർ അൽ ആമിറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹ്‌റൈൻ ഡിസൈനർമാരുടെ സംഘമാണ് ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിൽ.

    നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ബഹ്‌റൈനിലെ ജനങ്ങളുടെ മനക്കരുത്തും പോരാട്ടവീര്യവും വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടികൾ. തകർന്ന ഓരോ ഇഷ്ടികയ്ക്കിടയിൽ നിന്നും പുത്തൻ ജീവിതം നാമ്പെടുക്കുമെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

    News Summary - A season of survival: Void Design Agency turns Bahrain's ruined buildings into symbols of hope
