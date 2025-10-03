Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 3 Oct 2025 12:35 PM IST
    date_range 3 Oct 2025 12:35 PM IST

    മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ; ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ; ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 12ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ലു​ലു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തെ വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ സ്ഥാ​പ​നം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തെ പേ​മെ​ന്റ് രം​ഗ​ത്ത് വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യും ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​നു​ണ്ട്.

    2013 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തു മു​ത​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്ത് 17 ക​സ്റ്റ​മ​ർ എ​ൻ​ഗേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളും, 'ലു​ലു മ​ണി ആ​പ്പും’ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ർ​ജ​ന്റീ​നി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (എ.​എ​ഫ്.​എ) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക റീ​ജ​ന​ൽ ഫി​ൻ​ടെ​ക് പ​ങ്കാ​ളി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ, ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ംങ്ങ​ളി​ലെ നൂ​ത​ന​ത്വ​വു​മാ​യി ക​മ്പ​നി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ത​ങ്ങ​ൾ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും വി​ശ്വാ​സം, മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം, ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ 12 വ​ർ​ഷ​ത്തെ യാ​ത്ര നൂ​ത​ന​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും ക​ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​ഡി​സ​ൺ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​ത​ന​ത്വം, ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ, അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം റെ​മി​റ്റ​ൻ​സ്, ക്രോ​സ്-​ബോ​ർ​ഡ​ർ പേ​മെ​ന്റ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​ൻ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - 12 years of transformation; Lulu Exchange Bahrain celebrates anniversary
