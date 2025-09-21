Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulf Homechevron_rightരാ​ത്രി​യി​ൽ ...
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:22 PM IST

    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക്​ ന​ട​ക്കാം; ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​തം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച്​ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ 10ൽ ​ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു
    രാ​ത്രി​യി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക്​ ന​ട​ക്കാം; ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​തം
    cancel

    ദു​ബൈ: രാ​ത്രി​കാ​ല സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചെ​ണ്ണ​വും ഗ​ൾ​ഫ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്. ഗാ​ല​പ്പ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ പു​റ​ത്തി​റി​ക്കി​യ 2024 ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പ​ത്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ നേ​ട്ടം​കൊ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള സു​ര​ക്ഷാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ത​ജി​ക്കി​സ്ഥാ​ൻ, ചൈ​ന, ഒ​മാ​ൻ, സൗ​ദി, ഹോ​ങ്കോ​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​റ​കെ കു​വൈ​ത്ത്, നോ​ർ​വേ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. സ്പെ​യി​ൻ, സ്വീ​ഡ​ൻ, ജ​ർ​മ​നി, യു.​കെ, യു.​എ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. യു.​എ​സി​ലെ ഗാ​ല​പ്പ് എ​ന്ന മ​ൾ​ട്ടി​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡൈ്വ​സ​റി ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2024ലും ​ആ​ദ്യ പ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ത്രി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​മു​ള്ള​ത് കൂ​ടു​ത​ലും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, ലെ​സോ​ത്തോ, ബോ​ട്സ്വാ​ന, ലൈ​ബീ​രി​യ, ഇ​ക്വ​ഡോ​ർ, ചി​ലി, സിം​ബാ​ബ്‌​വെ, എ​സ്വാ​റ്റി​നി, മ്യാ​ൻ​മ​ർ, ചാ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ഞ്ച് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ന​ഗ​ര​മാ​യി ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ജ്മാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റേ​റ്റി​ങ് വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ നം​ബി​യോ​യു​ടെ സേ​ഫ്റ്റി ഇ​ൻ​ഡെ​ക്സി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​രു സ്ഥ​ല​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​ട്ടം കെ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 85ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള വ​ഡോ​ദ​ര​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷി​ത​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഗ​രം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 148 ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​ഫ്റ്റി ഇ​ൻ​ഡെ​ക്സ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ആ​ഗോള സു​ര​ക്ഷാ സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ നേ​ര​ത്തെ​യും വ​ലി​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ എ​മി​റേ​റ്റി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf countriesWalkingSafest Citynightalone
    News Summary - Walking alone at night; Gulf countries are the safest
    Similar News
    Next Story
    X