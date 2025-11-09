Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Features
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:46 PM IST

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച് മു​ദ്ര​യോ​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച് മു​ദ്ര​യോ​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം
    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച് മു​ദ്ര​യോ​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്രി​ക​രെ പ്ര​ത്യേ​ക പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് മു​ദ്ര​യോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ. യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​മാ​യ ​ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ സം​രം​ഭം, എ​മി​റേ​റ്റി​നെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​ജീ​വ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ‘ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ച്​’ മു​ദ്ര​യാ​ണ് യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. 2017ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ച്, ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 30 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 30 മി​നി​റ്റ് വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യാ​ൻ ദു​ബൈ നി​വാ​സി​ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നാ​ണ്.

    മു​ദ്ര​യു​ടെ ഡി​സൈ​ൻ ദു​ബൈ​യി​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ‘ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച്’ മു​ദ്ര​യി​ലൂ​ടെ ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​ശ്ച​ല​മാ​കാ​ത്ത ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​നെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ല്ലാ യാ​ത്രി​ക​രെ​യും ഈ ​പോ​സി​റ്റീ​വ് എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി. ​ഫൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X