Madhyamam
    date_range 20 Nov 2025 9:34 PM IST
    date_range 20 Nov 2025 9:34 PM IST

    സൗദി-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിന്​ കരുത്തേറി ​-കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ

    കിരീടാവകാശിയും ഞാനും റിയാദ്-വാഷിംഗ്ടൺ സഖ്യത്തെ എക്കാലത്തേക്കാളും ശക്തമാക്കി -ട്രംപ്
    സൗദി-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിന്​ കരുത്തേറി ​-കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാൻ
    സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സൽമാനും യു.എസ്​ പ്രസിഡൻറ്​ ഡോണൾഡ്​ ട്രംപും സൗദി-അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിൽ, 2. നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപി​െൻറ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന കിരീടാവകാശി, 3. സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പറഞ്ഞു. വാഷിങ്​ടൺ ഡി.സിയിൽ നടന്ന സൗദി-അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്​ ട്രംപിനോടൊപ്പം പ​െങ്കടുക്കവേയാണ്​ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 90 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ബന്ധത്തി​െൻറ ആണിക്കല്ല്​ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. രാഷ്​ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ മാനങ്ങൾ മറികടന്ന് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു.




    സൗദി അറേബ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചക്ക്​ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്​. പ്രതിരോധം, ഊർജം, നിർമിതബുദ്ധി, അപൂർവ ധാതുക്കൾ, സാമ്പത്തികം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ പുതിയ നിക്ഷേപ കരാറുകളിലും പദ്ധതികളിലും ഒപ്പുച്ചു. ഇവ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും തൊഴിലവസര സൃഷ്​ടിക്കും കാരണമാകും. ഈ പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആകർഷകമായ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളോട്​ കിരീടാവകാശി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.



    അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നയാളാണെന്ന് ഡോണൾഡ്​ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ ധീരനേതാവാണെന്ന് കിരീടാവകാശിയെ ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. യു.എസ്​-അമേരിക്കൻ സഖ്യം എക്കാലത്തേക്കാളും ശക്തമാക്കാൻ ഞാനും അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 270 ബില്യൺ ഡോളറി​െൻറ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

    രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലെ 90 വർഷത്തെ ബന്ധം ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒരുമിച്ചു. അവിടെ​വെച്ച് നാറ്റോക്ക്​ പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായി സൗദി അറേബ്യയെ ഔദ്യോഗികമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു. ഇത് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയാണ്. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന്. അതിനാൽ അതിന് ഞാൻ കിരീടാവകാശിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് ആത്മവിശ്വാസത്തി​െൻറ അടയാളമാണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രപരവും തന്ത്രപരവുമായ പ്രതിരോധ കരാറിലും ഒപ്പുവെച്ചു. ഇത് വളരെ മാന്യമായ ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ്. ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സൈനിക ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾ സൗദിക്ക് വിൽക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

