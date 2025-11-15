Begin typing your search above and press return to search.
    പു​ല​ർ​ച്ച ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്; രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു

    പു​ല​ർ​ച്ച ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ്; രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു
    കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ രൂപംകൊണ്ട മഞ്ഞ്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് രാ​ത്രി​യും പു​ല​ർ​ച്ച​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ക​ന​ത്ത മ​ഞ്ഞു കാ​ര​ണം ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടാ​ൻ വൈ​കി. എ​ന്നാ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.45 മു​ത​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​എ​സി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് കാ​ര​ണം പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​യി മാ​റു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ലാ​ൻ​ഡി​ങ്ങി​നും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മീ​പ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​ണ്.​ഞാ​യ​ർ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 11മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ന് പി​റ​കെ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് പി.​എ.​സി.​എ വ​ക്താ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ രാ​ജ്ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും അ​സ്ഥി​ര​കാ​ലാ​വ​സ്ഥയും തു​ട​രും. ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് നേ​ര​ത്തേ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞ് പ​ട​രു​ന്ന​തോ​ടെ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത 1,000 മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യും ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

