Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:13 AM IST

    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ; ച​ര​ക്ക് നീ​ക്ക​ത്തി​നും യാ​ത്രാ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും പാ​ത​ക​ൾ

    ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ; ച​ര​ക്ക് നീ​ക്ക​ത്തി​നും യാ​ത്രാ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും പാ​ത​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​യോ​ജ​ന​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​വും സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​രം റെ​യി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ലെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് കു​വൈ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 111 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ഡീ​സ​ൽ ട്രെ​യി​നാ​ണ്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​ൻ​വ​രെ വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ച​ര​ക്ക് കൈ​മാ​റ്റം യാ​ത്രാ​ഗ​താ​ഗ​തം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​കും ഇ​ത്.

    കു​വൈ​ത്തി​നും റി​യാ​ദി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ ലി​ങ്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​കം. കു​വൈ​ത്ത്-​റി​യാ​ദ് യാ​ത്രാ​സ​മ​യം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 40 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​വ​ഴി​യാ​കും. 2030 ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ ഡി​സൈ​ൻ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തു​ർ​ക്കി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ പ്രോ​യാ​പി​യാ​ണ് ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കി​ന്റെ പ്രാ​രം​ഭ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​മാ​യാ​ൽ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ലെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:PassengersKuwait NewsGCC Railwaygulf news malayalam
    News Summary - GCC Railway; Paths for passenger and passenger traffic
