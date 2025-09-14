Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Gulf Home
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 12:14 PM IST

    എമിറേറ്റ്​സ്​ ​ എയർലൈന്​ രണ്ട്​ ആഗോള പുരസ്കാരങ്ങൾ

    എമിറേറ്റ്​സ്​ ​ എയർലൈന്​ രണ്ട്​ ആഗോള പുരസ്കാരങ്ങൾ
    ദുബൈ: പ്രവർത്തന മികവിന്​ രണ്ട്​ ആഗോള പുരസ്കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻ. കാലിഫോർണിയയിലെ ലോങ്​ ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന അപെക്സ്​/ഐ.എഫ്​.എസ്​.എ ഗ്ലോബൽ എക്​സ്​പോയിലാണ്​ 2026 അപെക്സ്​ ബെസ്റ്റ്​ ഗ്ലോബൽ എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ്​ അവാർഡ്​, 2026 അപെക്സ്​ വേൾഡ്​ ക്ലാസ്​ അവാർഡ്​ എന്നിവ എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈനിന്​ സമ്മാനിച്ചത്​.

    വിമാനത്തിലെ വിനോദ സംവിധാനങ്ങളുടെ മികവ്​ പരിഗണിച്ചാണ്​ അപെക്സ്​ ബെസ്റ്റ്​ ഗ്ലോബൽ എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ്​ അവാർഡ്​. മികച്ച ഉപഭോക്​തൃ അനുഭവത്തിനും ബ്രാൻഡ്​ പ്രമോഷനും പരിഗണിച്ചാണ്​ അ​പെക്സ്​ വേൾഡ്​ ക്ലാസ്​ അവാർഡ്​ സമ്മാനിച്ചത്​. ആഗോള തലത്തിൽ 600ലധികം എയർലൈനുകളിൽ നിന്നാണ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈനിനെ അവാർഡിനായി പരിഗണിച്ചത്​.

    10 ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാണ്​​ അപെക്സ്​ ബെസ്റ്റ്​ ഗ്ലോബൽ എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ്​ പുരസ്കാര ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന്​ സംഘാടകർ വ്യക്​തമാക്കുന്നു​.

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയ ലൈബ്രറിയായി എമിറേറ്റ്സ് ഐസ് നേരത്തെ പ്രശസ്തിനേടിയിരുന്നു. 6,500 ത്തിലധികം വിത്യസ്തമായ വിനോദ, വിജ്ഞാന ചാനലുകളാണ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​ ഐസ്​ യാത്രക്കാർക്കായി വിമാനത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്​.

