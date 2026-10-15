വീടിന്റെ വയറിങ് അപകടത്തിലാണോ? ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം

വീടിന്റെ വയറിങ് അപകടത്തിലാണോ? ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാംtext_fields
നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവോ കാലപ്പഴക്കമോ മൂലം വീടിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക് വയറിങ് അപകടാവസ്ഥയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടിത്തങ്ങളും വൈദ്യുതാഘാതങ്ങളും വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെക്കാറുള്ളത്. അതിനാൽ വീടിന്റെ വയറിങ് തകരാറിലാണോയെന്ന് മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ജീവന്റെയും സ്വത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്.
എം.സി.ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ട്രിപ്പാകുന്നത്
വീട്ടിൽ വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ മെയിൻ ബോർഡിലെ എം.സി.ബി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ട്രിപ്പ് ആകുകയോ ചെയ്യുന്നത് വയറിങ്ങിലെ തകരാറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. വയറുകളിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡോ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സാധാരണയായി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ പരിശോധന നടത്തണം.
സ്വിച്ച് ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക
സ്വിച്ചുകളോ പ്ലഗ് പോയിന്റുകളോ തൊടുമ്പോൾ അസാധാരണമായ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാം. അതുപോലെ ഇവയിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കരിഞ്ഞ മണമോ, സ്പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദമോ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. വയറുകൾ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഉരുകുകയോ ലൂസ് കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
ബൾബുകൾ മിന്നുന്നതും വെളിച്ചം കുറയുന്നതും
വീട്ടിലെ ലൈറ്റുകൾ അണഞ്ഞു കത്തുകയോ, വെളിച്ചം മങ്ങുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയോ വയറിങ് പ്രശ്നങ്ങളോ ലൂസ് കണക്ഷനോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വാഷിങ് മെഷീൻ, അലുമിനിയം ഗ്രൈൻഡർ പോലുള്ള വലിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ലൈറ്റുകളുടെ വെളിച്ചം പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിങ് ലോഡ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
ചെറിയ വൈദ്യുതാഘാതം
ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിങ് മെഷീൻ, അയേൺ ബോക്സ്, വാട്ടർ പമ്പ് തുടങ്ങിയ ലോഹ നിർമിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ തൊടുമ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആ ഉപകരണത്തിന്റെ തകരാറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് പോയിന്റിലെ എർതിങ് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെയോ സൂചനയാണ്. ഇത് ജീവന് ആപത്തായതിനാൽ അവഗണിക്കരുത്.
കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വയറിങ്
നിങ്ങളുടെ വീടിന് 20 മുതൽ 25 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, അക്കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച വയറുകൾ ഇന്നത്തെ ഹൈ-പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കില്ല. ഇൻസുലേഷൻ നശിച്ച പഴയ വയറുകൾ ഏത് നിമിഷവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകാം.
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
ലൈസൻസുള്ള ഇലക്ട്രിഷ്യനെ കാണിക്കുക: മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, സ്വയം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ലൈസൻസുള്ള ഇലക്ട്രിഷ്യനെ വരുത്തി വയറിങ് പരിശോധിപ്പിക്കുക. പുതിയ വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഐ.എസ്.ഐ മുദ്രയുള്ള ഗുണനിലവാരമുള്ള വയറുകളും സ്വിച്ചുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ അമിതമായി മൾട്ടിപ്ലഗ്ഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
'സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം' എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ വീടിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register