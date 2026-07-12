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    Myhome
    Posted On
    date_range 12 July 2026 2:51 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 2:51 PM IST

    ഭവന വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

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    ഭവന വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ
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    സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാകണം എന്നത് ഓരോ മലയാളിയുടെയും സ്വപ്നമാണ്. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കൂടുതൽ പേരും ആശ്രയിക്കുന്ന മാർഗം ഭവന വായ്പയാണ്. എന്നാൽ, വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ, സ്വപ്നഭവനം ഒരു സാമ്പത്തിക ഭാരമായി മാറിയേക്കാം.

    പലിശ നിരക്ക്

    ഭവന വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലിശ നിരക്കാണ്. ഫ്ലോട്ടിങ് റേറ്റ്, ഫിക്സഡ് റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഫ്ലോട്ടിങ് നിരക്ക് വിപണി ചലനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യും. ഫിക്സഡ് നിരക്ക് ആദ്യം ഉയർന്നതായി തോന്നിയാലും ദീർഘകാലത്തേക്ക് സ്ഥിരത ഉറപ്പ് നൽകും. വ്യത്യസ്ത ബാങ്കുകളുടെ നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഓഫർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

    ഇ.എം.ഐ ചുമക്കാനുള്ള ശേഷി

    വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാസ വരുമാനത്തിന്റെ 40 മുതൽ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇ.എം.ഐ ആകരുത് എന്ന ഒരു പൊതുനിയമം ഉണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാസ ചെലവ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ ചെലവ്, അടിയന്തിര ഫണ്ട് എന്നിവ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തുകയ്ക്കാണ് ഇ.എം.ഐ നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്കണം.

    ലോൺ കാലാവധി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    ദീർഘ കാലാവധി ഇ.എം.ഐ കുറയ്ക്കും, പക്ഷേ ആകെ നൽകേണ്ട പലിശ ഗണ്യമായി കൂടും. ഹ്രസ്വ കാലാവധി ഇ.എം.ഐ ഉയർന്നതായിരിക്കും, എന്നാൽ ആകെ ചെലവ് കുറയും. ഉദാഹരണത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ 20 വർഷത്തേക്ക് 8.5% നിരക്കിൽ എടുത്താൽ, ആകെ നൽകേണ്ടിവരുന്ന തുക അസൽ തുകയുടെ ഇരട്ടിയോളം ആകും. അതുകൊണ്ട് കാലാവധി ചുരുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

    മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ

    ബാങ്കുകൾ പലപ്പോഴും പ്രോസസിങ് ഫീ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചാർജ്, പ്രീ-ക്ലോഷർ പെനാൽറ്റി, ലേറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഫൈൻ എന്നിവ ഈടാക്കും. ഇവ ചെറിയ ഇനങ്ങളായി തോന്നിയാലും ദീർഘകാലത്ത് ഗണ്യമായ തുകയായി മാറും. ലോൺ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം.

    ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ

    750-ൽ കൂടുതലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കൂടുതൽ മികച്ച പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുക. ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ലോൺ ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുക, ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെ നിർത്തുക എന്നിവ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉയർത്തും.

    വായ്പ ഇൻഷുറൻസ്

    ഭവന വായ്പ ദീർഘ കാലത്തേക്കാണ്. ഇക്കാലത്ത് വരുമാനക്കാരന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ, ബാക്കി ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ കുടുംബം കഷ്ടതയിലാകും. അതിനാൽ ഭവന വായ്പ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായും എടുക്കണം. ഇത് ലോൺ ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ദുർഘടങ്ങളിൽ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

    രേഖകൾ പരിശോധിക്കുക

    വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്ക് വസ്തു പരിശോധിക്കും. എന്നാൽ, വാങ്ങുന്ന ഭൂമിയുടെ ആധാരം, ഓണർഷിപ്പ്, ഏതെങ്കിലും കോടതി കേസ് ഉണ്ടോ, എൻക്ലോഷർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു നിയമ വിദഗ്ധനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കണം. ഭൂരേഖകളിലെ ചെറിയ പിഴവ് ഭാവിയിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാം.

    ഭവന വായ്പ ഒരു ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്. ആവേശത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ, ബാങ്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്ത്, ഒരു ധനകാര്യ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം കൂടി തേടി, തിരിച്ചടവ് ശേഷി കൃത്യമായി കണക്കാക്കിയ ശേഷം തീരുമാനം എടുക്കുക. ബുദ്ധിപൂർവം ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ, ഭവന വായ്പ ഒരു ഭാരമല്ല, സ്വന്തം സ്വപ്നഭവനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ്.

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    TAGS:housegrihammy homebankhome loaninterest rate
    News Summary - Things to keep in mind when taking a home loan
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