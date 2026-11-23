ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കതക് തുറന്നിടാറുണ്ടോ? കറന്റ് ബിൽ മാത്രമല്ല കൂടുക!text_fields
അടുക്കളയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. പാൽ എടുക്കാനും വെള്ളം എടുക്കാനും ഭക്ഷണം വെക്കാനും ഓരോ ദിവസവും പലതവണ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കതക് തുറക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് കതക് തുറന്നുവെച്ച് നിൽക്കുന്ന ശീലം പലർക്കുമുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കാം.പ്രത്യേകിച്ച് പാൽ, തൈര്, വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉൾതാപനില നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
കതക് തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്?
ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉൾഭാഗം തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി കംപ്രസ്സറും റഫ്രിജറന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ശീതീകരണ സംവിധാനമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പിൻഭാഗത്തോ വശങ്ങളിലോ ഉള്ള കണ്ടൻസർ കോയിലുകൾ ചൂടാകാറുണ്ട്. പുതിയ ചില മോഡലുകളിൽ ഇവ പുറമേ കാണാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കതക് തുറക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിലെ ചൂടുള്ള വായു ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കും. ഇതോടെ ഉൾതാപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. താപനില വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ കംപ്രസ്സറിന് കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും. കതക് ഇടയ്ക്കിടെ തുറക്കുകയും ദീർഘനേരം തുറന്നിടുകയും ചെയ്താൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടാം. ദീർഘകാലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും ബാധിക്കാം.
ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കതക് തുറന്നാൽ ബാക്ടീരിയ പെരുകുമോ?
ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കതക് തുറക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൽ ബാക്ടീരിയ പെരുകില്ല. എന്നാൽ കതക് ദീർഘനേരം തുറന്നിടുകയും ഉള്ളിലെ താപനില സുരക്ഷിത പരിധിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്താൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകാം.ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഫ്രിഡ്ജിന്റെ താപനില 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കണം. പാൽ, പാലുൽപന്നങ്ങൾ, മാംസം, വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.ഭക്ഷണം ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്തു സാധാരണ മുറിയിലെ താപനിലയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം വെക്കരുത്. അന്തരീക്ഷ താപനില 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ പരിധി ഒരു മണിക്കൂറാണ്. എന്നാൽ ഈ സമയപരിധി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കതക് തുറന്നുവെക്കുന്നതിനുള്ള പരിധിയല്ല; പുറത്തുവെച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
പുതിയ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ കതക് തുറന്നാൽ അലാറം മുഴങ്ങും
പുതിയ തലമുറയിലെ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ഡോർ അലാറം അഥവാ ഡോർ അലർട്ട് സംവിധാനമുണ്ട്. കതക് നിശ്ചിത സമയത്തിലധികം തുറന്നുകിടന്നാൽ ബീപ് ശബ്ദത്തിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും.ചില മോഡലുകളിൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അലാറം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലതിൽ രണ്ട് മിനിറ്റോ അതിലധികമോ സമയമെടുക്കാം. ചില മോഡലുകളിൽ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം ഡിസ്പ്ലേ ലൈറ്റ് മിന്നുകയും ചെയ്യും
ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
എന്തെടുക്കണമെന്ന് നേരത്തേ തീരുമാനിക്കുക: കതക് തുറന്നശേഷം സാധനങ്ങൾ തിരയുന്നതും ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എടുത്ത് കതക് അടയ്ക്കുക.
ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: വലിയ അളവിലുള്ള ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതിനു പകരം ചെറിയതും ആഴം കുറഞ്ഞതുമായ പാത്രങ്ങളിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ഭക്ഷണം പൂർണമായി തണുക്കുന്നതുവരെ മണിക്കൂറുകളോളം പുറത്തുവെക്കരുത്.
കതകിലെ റബർ സീൽ പരിശോധിക്കുക: കതക് കൃത്യമായി അടയുന്നില്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വായു പുറത്തുപോകും. റബർ സീലിൽ അഴുക്കോ കേടുപാടുകളോ ഉണ്ടോയെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുക.
സാധനങ്ങൾ കുത്തിനിറയ്ക്കരുത്: ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ തണുത്ത വായു സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടം നൽകണം. വായുസഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പാത്രങ്ങളും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ക്രമീകരിക്കരുത്.
താപനില പരിശോധിക്കുക: ഫ്രിഡ്ജിന്റെ താപനില 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അതിൽ താഴെയോ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
പുതിയ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ ഫ്രീസർ മോഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം!
പഴയ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആധുനിക ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിലെ ചില മോഡലുകളിൽ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഫ്രിഡ്ജ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റാനോ കഴിയുന്ന സൗകര്യമുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഫ്രീസർ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ പഴയ ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശീലം പിന്തുടർന്ന് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിലും ഫ്രീസർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാകാം.
പ്രത്യേകിച്ച് ഐസ്ക്രീം പോലുള്ളവ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീസർ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഫ്രീസർ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയോ ഫ്രിഡ്ജ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആവശ്യമായ തണുപ്പ് ലഭിക്കാതെ ഐസ്ക്രീം ഉരുകാനും മറ്റ് ഫ്രോസൺ ഭക്ഷണങ്ങൾ കേടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.എല്ലാ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകളിലും ഈ സൗകര്യമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതിനാൽ ഫ്രിഡ്ജിലെ മോഡ് സെറ്റിങ്ങുകളും ഉപയോഗ മാനുവലും പരിശോധിക്കണം. വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ താപനില ഉറപ്പാക്കാനും മറക്കരുത്.ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കതക് തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമയം തുറന്നിടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താനും ഈ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ സഹായിക്കും.