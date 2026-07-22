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    Food
    Posted On
    date_range 22 July 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 22 July 2026 12:36 PM IST

    ഷെഫിന്‍റെ തലയിലെ നീളമുള്ള വെളുത്ത തൊപ്പി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്...

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    food
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    പാചക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രവും തലയിൽ നീളമുള്ള തൊപ്പിയും ധരിച്ച ഒരു ഷെഫിന്റെ രൂപമാണ്. 'ടോക്ക് ബ്ലാഞ്ച്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാചകത്തൊപ്പിയിൽ ധാരാളം മടക്കുകൾ കാണാം. പരമ്പരാഗതമായി ഒരു ഷെഫിന്റെ തൊപ്പിയിലുള്ള 100 മടക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. 100 വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ മുട്ട പാകം ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു ജനപ്രിയ കഥ നിലവിലുണ്ട്. അതായത് നൂറു തരത്തിൽ മുട്ട വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ മാസ്റ്റർ ഷെഫ്! കേൾക്കാൻ ഏറെ രസകരമാണെങ്കിലും ഈ കഥക്ക് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് ഭക്ഷണ ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    ഷെഫ് തൊപ്പിയുടെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും

    19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് പാചക വിദഗ്ദ്ധനായ മേരി-അന്റോയിൻ കരേം ആണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വെളുത്ത പാചക വസ്ത്രങ്ങളും ഉയരമുള്ള തൊപ്പികളും അടുക്കളകളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയത്. പാചകപ്പുരയിലെ ശുചിത്വത്തിന്റെയും വെടിപ്പിന്റെയും അടയാളമായാണ് വെളുത്ത നിറം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കൂടാതെ, മുതിർന്ന ഷെഫുമാരെയും ജൂനിയർ ജീവനക്കാരെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ തൊപ്പിയുടെ ഉയരം സഹായിച്ചു. അടുക്കളയിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തൊപ്പിയുടെ ഉയരത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

    എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊപ്പിയിൽ മടക്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്?

    മുട്ടയുമായുള്ള ബന്ധം വെറുമൊരു കഥയാണെങ്കിലും, തൊപ്പിയിലെ ഈ മടക്കുകൾക്ക് പ്രായോഗികവും അലങ്കാരപരവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. കട്ടിയുള്ള തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന തൊപ്പിക്ക് മനോഹരമായ ആകൃതി നൽകാനും. തലയിൽ അധികം ഭാരമില്ലാതെ നേരെ ഉയർന്നു നിൽക്കാനും ഇത്തരം മടക്കുകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ ഡിസൈൻ പാചകമേഖലയുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത അടയാളമായി മാറുകയാണുണ്ടായത്.

    പാചക പഠനത്തിൽ മുട്ടയുടെ പ്രാധാന്യം

    തൊപ്പിയിലെ മടക്കുകൾക്ക് മുട്ടയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും പാചക കല അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ മുട്ടക്ക് വളരെ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. കൃത്യമായ ചൂട് ക്രമീകരിക്കൽ, പാകമാകുന്ന സമയം, പാചകത്തിലെ കൃത്യത എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാൻ മുട്ട വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാചക വൈദഗ്ധ്യം പരിശോധിക്കാൻ പാചക സ്കൂളുകളിൽ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങൾക്കാണ്.

    ആധുനിക കാലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ

    ഇന്നത്തെ ആധുനിക അടുക്കളകളിൽ ജോലിയുടെ സൗകര്യത്തിനായി ബാൻഡ്‌നാ, സ്കൽ ക്യാപ്പുകൾ, ചെറിയ തൊപ്പികൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും, ഫൈൻ ഡൈനിങ് റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും കലിനറി അക്കാദമികളിലും ഇന്നും ഈ പരമ്പരാഗത വെളുത്ത തൊപ്പി പാചക മികവിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി പ്രൗഢിയോടെ നിലകൊള്ളുന്നു.

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    TAGS:Foodsfood newsMaster ChefchefMaster Chef cooking
    News Summary - Why are chef hats pleated
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