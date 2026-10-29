കാനഡയിൽ വൈറലായി 'ഇന്ത്യൻ ചായക്കട'; സമൂസക്കും മസാലചായക്കും ആവശ്യക്കാർ ഏറെ!text_fields
ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള ചായയോടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്നേഹം അളവറ്റതാണ്. പലർക്കും ഇതൊരു ദിനചര്യ മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ്. യുകെ, കാനഡ തുടങ്ങിയ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ശൈലിയിലുള്ള ചായക്കടകൾ വളരെ ജനപ്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാടൻ ചായയുടെ രുചിയോടൊപ്പം സ്വന്തം നാടിന്റെ ഓർമ്മകൾ തേടി എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഈ കടകൾ ഒരു കൊച്ചു ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്.
കാനഡയിലെ വാങ്കൂവറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ചായ് വാഗൺ' എന്ന പ്രശസ്തമായ കടയിലെ ഒരു വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ കടയിൽ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ഈ വിഡിയോ കൗതുകമുണർത്തുന്നു. ഇഞ്ചിയും ഏലക്കയും ചേർത്തുള്ള പരമ്പരാഗത മസാലച്ചായ മുതൽ കാനഡയിൽ തരംഗമായ 'ഐസ്ഡ് ചായ്' വരെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ചായയോടൊപ്പം ചോലെ (കടലക്കറി), സമൂസ, ബട്ടർ ചിക്കൻ പാറ്റി, പൊട്ടറ്റോ പാറ്റി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, മാംഗോ ഷെയ്ക്ക് തുടങ്ങി ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം കാനഡക്കാരും ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. പാവ് ഭജി, ഭേൽപൂരി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
വിദേശത്ത് ചായയും സമൂസയും ഇത്രയധികം ജനപ്രിയമാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വരിവരിയായി നിന്ന് ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തികഞ്ഞ ശാന്തതയോടെ തങ്ങളുടെ ഊഴം കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ രീതിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരേസമയം സ്വന്തം നാടിന്റെ ഗൃഹാതുരത്വവും വിദേശ മണ്ണിലെ തദ്ദേശീയരുടെ ഭക്ഷണപ്രേമവും ഒരുപോലെ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ വൈറൽ വിഡിയോ.