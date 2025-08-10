Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightFoodchevron_right'സോളോ ഡൈനി്ങ്' അഥവാ...
    Food
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 8:02 AM IST

    ‘സോളോ ഡൈനി്ങ്’ അഥവാ മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിക്കൽ

    ‘സോളോ ഡൈനി്ങ്’ അഥവാ മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിക്കൽ
    റസ്റ്ററന്റിലും മ​റ്റും ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ പ​ല​രും ഒ​ന്ന് തു​റി​ച്ചു നോ​ക്കി​യേ​ക്കാം. ചി​ല​ർ​ക്ക് സ​ഹ​താ​പ​മാ​യി​രി​ക്കും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ്പ് ഡി​ന്ന​റു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത്. ത​നി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും പ​ല​രും ചി​ന്തി​ക്കു​ക. എ​ന്നാ​ല​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. ‘സോളോ ഡൈനിങ്’ ക​രു​ത്തു​റ്റ​തും പോ​സി​റ്റീ​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെന്ന് മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ന്ന് ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വെ​റു​തെ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്ക​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ സു​ഗ​ന്ധം മു​ത​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​തം വ​രെ​ ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കും. ന​മു​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​ത് മാ​ത്രം ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാം, പ​ങ്കി​ടേ​ണ്ട കാ​ര്യം വ​രു​ന്നി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. സ്വ​സ്ഥ​മാ​യി ഇ​രി​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നും ആ ​നി​മി​ഷം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. സ്വ​ന്തം മ​ന​സ്സി​നോ​ടും ശ​രീ​ര​ത്തോ​ടും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. ഈ ​സ്വാ​ശ്ര​യ​ത്വം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​രി​പൂ​ർ​ണ ശ്ര​ദ്ധ​യു​ടെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നു​ഷ്യ​രാ​യ ന​മു​ക്ക് ഒ​രേ സ​മ​യം ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു മാ​ത്രം പൂ​ർ​ണ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ, ഫ​ലം വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ന​മു​ക്ക​റി​യാം. ആ​രോ​ടെ​ങ്കി​ലും സം​സാ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചാ​ലും ഭ​ക്ഷ​ണം ദ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ സോ​ളോ ഡൈ​നി​ങ്ങി​ൽ നാം ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​മ്മ​ളോ​ടും ന​മ്മു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടും താ​താ​ദ്മ്യം പ്രാ​പി​ക്കും.

    ന​മ്മു​ടെ ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ൾ (രു​ചി, മ​ണം, കാ​ഴ്ച), മ​ന​സ്സ്, ദ​ഹ​ന​വ്യ​വ​സ്ഥ, ആ​ന്ത​രി​ക പേ​ശി​ക​ൾ, ര​ക്ത ചം​ക്ര​മ​ണം, നാ​ഡീ​വ്യൂ​ഹം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കൂ​ടു​ത​ൽ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കൂ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലോ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​നം, ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കാ​നും ദ​ഹ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​കാ​നും ന​മ്മു​ടെ ഇ​ന്ദ്രി​യ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ത്ക​ണ്ഠ കു​റ​യ്ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ, ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​ക്കും. വൈ​കാ​രി​ക ശ​ക്തി​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും മാ​ന​സി​ക ഉ​ന്മേ​ഷം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വി​ശ​പ്പി​നെ​യും സം​തൃ​പ്തി​യെ​യും കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​കും. വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി തോ​ന്നു​​മെ​ന്നും ​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ഇ​റേ​റ്റ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സൈ​ക്യാ​ട്രി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡോ. ​വി​ഷ്ണു ഗ​ഡെ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്; ഒ​റ്റ​ക്കു ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ

    മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഒ​റ്റ​ക്കു ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ചി​ല​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മോ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​തി​വാ​യി ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന് ബെം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ മ​ണി​പ്പാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ഡോ. ​സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണം പ​ങ്കി​ട്ട് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​നോ​റെ​ക്സി​യ നെ​ർ​വോ​സ പോ​ലു​ള്ള, അ​മി​ത​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ഷാ​ദം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ക​ണ്ഠ പോ​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ്ഥി​ര​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ക​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ന​ല്ല​ത​ല്ല -സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

