മുത്തശ്ശിയുടെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി 10 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റിയ സഹോദരിമാർ; ആർ.എൻ.ആർ. ഡോന്നെ ബിരിയാണിയുടെ കഥtext_fields
കോവിഡിന്റെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം വലിയൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റിയ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ കഥയാണിത്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള രമ്യ രവിയും ശ്വേത രവിയുമാണ് തങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈപ്പുണ്യമുള്ള പരമ്പരാഗത ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായി വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത്. 2020 നവംബറിൽ വെറും 5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ തുടങ്ങിയ 'ആർ.എൻ.ആർ. ഡോന്നെ ബിരിയാണി' ഇന്ന് 10 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു വൻകിട സംരംഭമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.
ബെംഗളൂരുവിൽ 200 ചതുരശ്ര അടി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലൗഡ് കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് ഇവർ തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഒരു പാചകക്കാരനും ഏതാനും സഹായികളും മാത്രമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്നേഹവും പരമ്പരാഗത കർണാടക ശൈലിയിലുള്ള ഡോന്നെ ബിരിയാണിയുടെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രുചിയും ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിച്ചു. സംരംഭം തുടങ്ങി ആദ്യ മാസം തന്നെ പതിനായിരത്തിലധികം ഓർഡറുകളാണ് ഇവരെ തേടിയെത്തിയത്. വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പ്രത്യേക ടിൻ ബോക്സുകളിൽ നൽകുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പാക്കേജിങ് ശൈലിയും ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയതോതിൽ ഏറ്റെടുത്തു.
തുടക്കത്തിൽ ചെലവേറിയ ഡൈൻ-ഇൻ റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്ക് പകരം ഓൺലൈൻ ഡെലിവറിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഡെലിവറി-ഫസ്റ്റ് സമീപനമാണ് സഹോദരിമാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഈ മികച്ച ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം വഴി ഇന്ന് ആർ.എൻ.ആർ. ഡോന്നെ ബിരിയാണിക്ക് 14 ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകളും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസ്റ്റോറന്റുമുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചർ ബിരിയാണികൾക്ക് പുറമെ ഡ്രംസ്റ്റിക്-ചില്ലി സ്റ്റാർട്ടറുകൾ, മട്ടൺ ബോൺ സൂപ്പ്, ചിക്കൻ ഗീ റോസ്റ്റ്, രുചികരമായ ഇളനീർ പായസം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളും ഇവരുടെ മെനുവിലുണ്ട്. വെജ്, ചിക്കൻ ബിരിയാണികൾക്ക് 269 മുതൽ 349 രൂപ വരെയും മട്ടൺ ബിരിയാണിക്ക് 419 രൂപയുമാണ് വില.
കുടുംബത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത രുചിക്കൂട്ടുകളെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും ഒന്നിപ്പിച്ചാൽ ഏത് ചെറിയ ആശയവും വലിയൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റാം എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് രമ്യയും ശ്വേതയും. ഇന്നത്തെ സംരംഭകലോകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് ഇവരുടെ ഈ വിജയഗാഥ.
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