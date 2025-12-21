രുചിയൂറും നാടൻ ഉണ്ടം പൊരിtext_fields
നാലുമണിക്കെന്തെങ്കിലും ചെറുകടി നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തനി നാടൻ വിഭവമാണിത്. തട്ടുകടകളിലെ അതെ രുചിയിൽ തയാറാക്കി എടുക്കാം
ചേരുവകൾ
- ഗോതമ്പ് പൊടി - 4 കപ്പ്
- പഞ്ചസാര - 1.25 കപ്പ്
- പാളയംകോടൻ പഴം - 5 എണ്ണം
- സോഡാ പൊടി - 3/4 ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ് - 1/4 ടീസ്പൂൺ
- ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് - 1 ടീസ്പൂൺ
- വെള്ളം - 1.25 കപ്പ്
- കറുത്ത എള്ള് - ടേബിൾ സ്പൂൺ (നിര്ബന്ധമില്ല )
- എണ്ണ - വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
പഴവും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടി , സോഡാ പൊടി, ഉപ്പ് , ഏലയ്ക്കാ പൊടിച്ചത് എന്നിവ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക . ഇതിലേയ്ക്ക് അരച്ച് വെച്ച പഴം - പഞ്ചസാര മിശ്രിതം ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക. എള്ള് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഇതിലേയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ച് 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെയ്ക്കുക . കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ.
2 മണിക്കൂറിനു ശേഷം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കി, ഇതിലേയ്ക്ക് മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇടുക. ചെറു തീയിൽ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ ഉൾവശം വേവാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് . നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആവുമ്പോൾ കോരി മാറ്റാം.
