Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 1:25 PM IST

    ഷ​മി ക​ബാ​ബ്

    ഷ​മി ക​ബാ​ബ്
    റ​മ​ദാ​നാ​വു​മ്പോ​ൾ പു​തു​മ നി​റ​ഞ്ഞ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ന​മ്മ​ളെ​ല്ലാ​വ​രും.​ചി​ക്ക​ൻ കൊ​ണ്ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഒ​രു വി​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    • 250ഗ്രാം -​ചി​ക്ക​ൻ ബ്രെ​സ്റ്
    • 1 എ​ണ്ണം -വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി
    • 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ -ഗ​രം മ​സാ​ല പൊ​ടി
    • 2 എ​ണ്ണം -മു​ട്ട
    • 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ -മു​ള​കു​പൊ​ടി
    • 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ -മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി
    • ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പ്
    • ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മ​ല്ലി​യി​ല
    • ചി​ര​കി​യ തേ​ങ്ങാ -2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ
    • 1 എ​ണ്ണം -പ​ച്ച​മു​ള​ക്
    • 150 ഗ്രാം -​ക​ട​ല പ​രി​പ്പ്

    ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഒ​രു കു​ക്ക​റി​ൽ ചി​ക്ക​ൻ ചേ​ർ​ത്ത് ക​ട​ല പ​രി​പ്പ്, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, തേ​ങ്ങാ, ഉ​പ്പ്, മ​ല്ലി​പൊ​ടി, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ഗ്രാ​മ്പൂ, മ​ല്ലി​യി​ല, മു​ള​കു​പൊ​ടി, ഗ​രം മ​സാ​ല എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് അ​ൽ​പം വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് വേ​വി​ക്കു​ക. 3-4 വി​സി​ലു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക. ചി​ക്ക​ൻ വേ​വി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​ത് ത​ണു​ത്ത ശേ​ഷം ഒ​രു ജാ​റി​ൽ എ​ടു​ത്ത് ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു മു​ട്ട​യും പൊ​ട്ടി​ച്ചൊ​ഴി​ച്ച് ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത് മാ​റ്റി വെ​യ്ക്കു​ക.​അ​ൽ​പ സ​മ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഈ ​മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തു​ല്യ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​റി​യ ഉ​രു​ള​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക. ച​ട്ടി​യി​ൽ എ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ചൂ​ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ചേ​ർ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ്ണ​നി​റ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക. രു​ചി​ക​ര​മാ​യ ചി​ക്ക​ൻ ഷ​മി ക​ബാ​ബ് ത​യ്യാ​ർ!

