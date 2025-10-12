Begin typing your search above and press return to search.
    12 Oct 2025 12:38 PM IST
    12 Oct 2025 12:38 PM IST

    പൊട്ടറ്റോയുണ്ടോ​? കിടിലൻ സ്നാക്ക് റെഡി

    potatoes snack
    പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജസ്

    ഫ്രഞ്ച് ഫ്രയ്സ് പൊലെ തന്നെ മക്കൾക്ക്‌ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊരു ഐറ്റം ആണ് പൊട്ടറ്റോ വെഡ്ജ്സ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയോട് കൂടെയാണ് ഇതിനു ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.

    ചേരുവകൾ

    3 ടേബിൾസ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ

    1 ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളകുപൊടി

    1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം

    4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, നന്നായി അരിഞ്ഞത്

    ഒരു ഇഞ്ജ് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി തൊലികളഞ്ഞു നന്നായി അരിഞ്ഞത്

    2 ടേബിൾസ്പൂൺ പുളിയുടെ

    കട്ടിയുള്ള വെള്ളം

    3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്

    500 ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ്

    അലങ്കാരത്തിന് മല്ലിയില

    തയാറാക്കുന്ന വിധം

    ബേക്കിങ്​ ഷീറ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്തു വെക്കുക. ഓവൻ 425°F-ൽ ചൂടാക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും തൊലിയടക്കം 8 കഷണങ്ങളായി മുറിക്കുക. ഒരു വലിയ മിക്സിങ്​ പാത്രത്തിൽ, എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക . അതിലേക്ക് കഷണങ്ങളാക്കിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുത്തു കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഒരു ബേക്കിങ്​ ഷീറ്റിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ പുരട്ടി സീസൺ ചെയ്ത വെഡ്ജുകൾ ഒരു ലേയർ ആയി വയ്ക്കുക. വെഡ്ജുകൾ 35 മുതൽ 40 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്ത് സ്വർണനിറമാകുന്നതുവരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക. മല്ലിയില വിതറി അലങ്കരിച്ച് ചൂടോടെ വിളമ്പു.

