Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightപാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട്‌...
    Recipes
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 3:00 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 3:00 PM IST

    പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട്‌ മൊ​ജീ​റ്റോ

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട്‌ മൊ​ജീ​റ്റോ
    cancel
    Listen to this Article

    ആ​ന്‍റി ഓ​ക്സി​ഡ​ന്‍റു​ക​ൾ ധാ​രാ​ളം അ​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു ഫ്രൂ​ട്ട്‌ ആ​ണ് പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട്‌. ച​ർ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ക​ണ്ണി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഒ​ത്തി​രി ന​ല്ല​താ​ണ് ഇ​ത്‌.

    പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട് - 1 വ​ലു​തോ 2 ചെ​റു​തോ

    നാ​ര​ങ്ങ - 1

    പൊ​ടി​ച്ച പ​ഞ്ച​സാ​ര - 1-2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    സോ​ഡ /7 അ​പ്പ് -1

    പു​തി​ന​യി​ല - കു​റ​ച്ച്

    ഐ​സ് ക്യൂ​ബു​ക​ൾ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഒ​രു നീ​ണ്ട ഗ്ലാ​സി​ൽ നാ​ര​ങ്ങ ക്യൂ​ബു​ക​ൾ (ഒ​രു നാ​ര​ങ്ങ​യു​ടെ 1/2 ക്യൂ​ബ് ആ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്), പു​തി​ന​യി​ല ചേ​ർ​ക്കു​ക. ഒ​രു ത​ടി വ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ച​ത​യ്ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്കു ച​ത​ച്ച ഐ​സ് ക്യൂ​ബ്സ്, പൊ​ടി​ച്ച പ​ഞ്ച​സാ​ര, പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട് പ​ൾ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ക്കു​ക. അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ നാ​ര​ങ്ങ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളും പു​തി​ന​യും ചേ​ർ​ക്കാം. സോ​ഡ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കു​ക. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഐ​സ് ക്യൂ​ബു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ക. സൂ​പ്പ​ർ രു​ചി​യി​ൽ പാ​ഷ​ൻ ഫ്രൂ​ട്ട് മോ​ജി​റ്റോ റെ​ഡി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Foodspassion fruitFood Recipe
    News Summary - Passion Fruit Mojito
    Similar News
    Next Story
    X