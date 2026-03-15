പെരുന്നാളിന് പാകിസ്താനി യഖ്നി പുലാവ്
നമുക്ക് ഏതു മാംസത്തിലും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോർ വിഭവമാണിത്.കാണുമ്പോൾ ബിരിയാണി പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും രുചിയിൽ നല്ല വ്യത്യാസമാണ്.എല്ലാ സുഗന്ധ വ്യന്ജനങ്ങളും ഇട്ടു ഒരുമിച്ചു വേവിച്ചെടുക്കുന്ന വിഭവം.
- അരി: 2 കപ്പ് ബസുമതി അരി (കുതിർത്തത്)
- ചിക്കൻ: 500 ഗ്രാം (വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്)
- യഖ്നി (ചാർ) ഉണ്ടാക്കാൻ: ഉള്ളി, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, തൈര്, ഉണങ്ങിയ മല്ലി, പെരുംജീരകം, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്
- മുഴുവൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ: കറുത്ത ഏലം, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, പെരുംജീരകം, കറിവേപ്പില, തക്കോലം
- മറ്റുള്ളവ: വറുത്ത ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, നാരങ്ങാനീര്, പുതിന/മല്ലിയില
തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി
യഖ്നി (ചാർ) തയ്യാറാക്കൽ: ചിക്കൻ, മുഴുവൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി, വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിക്കുക. ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച്, ചാറ് അരിച്ചെടുക്കുക.
മസാല തയ്യാറാക്കൽ: ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ/നെയ്യ് ചൂടാക്കി ഉള്ളി ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നതുവരെ വറുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, തക്കാളി, തൈര്, മസാലപ്പൊടികൾ (മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി) ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ചിക്കൻ ചേർക്കൽ: വറുത്ത മസാലയിലേക്ക് വേവിച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
അരി വേവിക്കൽ: അരിച്ചുവെച്ച യഖ്നി (ചാർ) ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. കുതിർത്ത അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിക്കുക. ദമ്മിടൽ : വറുത്ത ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, നാരങ്ങാനീര്, മല്ലിയില എന്നിവ മുകളിൽ വിതറി, ചെറിയ തീയിൽ 10-12 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യുക. പാകിസ്ഥാനി യഖനി പുലാവ് റെഡി.പെരുന്നാളിന്
