Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 10:15 AM IST

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ധു​ര​മേ​കാ​ൻ അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ധു​ര​മേ​കാ​ൻ അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​ട - 100 ഗ്രാം

    ​ശ​ർ​ക്ക​ര - 250 ഗ്രാം

    ​വെ​ള്ളം - അര ക​പ്പ്

    തേ​ങ്ങ ചി​ര​വി​യ​ത് - ഒന്നര ക​പ്പ്

    വെ​ള്ളം - മുക്കാൽ ക​പ്പ്

    + ഒന്നര ക​പ്പ്

    ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി - അര ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി - അര ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ചു​ക്ക് പൊ​ടി - കാൽ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ക​ശു​വ​ണ്ടി - 10 - 12

    ഉ​ണ​ക്ക മു​ന്തി​രി - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    തേ​ങ്ങാ​ക്കൊ​ത്ത് - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    നെ​യ്യ് - രണ്ടര ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. വ​ലി​യ പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം തി​ള​പ്പി​ച്ച് ക​ഴു​കി​യ അ​ട ചേ​ർ​ത്ത് വേ​വി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം വെ​ള്ളം ക​ള​ഞ്ഞ് ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ഴു​കി​വെ​ക്കു​ക.

    2. അ​തി​നി​ടെ, മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ശ​ർ​ക്ക​ര അര ക​പ്പ് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കി ഉ​രു​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക.

    3. മുക്കാൽ ക​പ്പ് വെ​ള്ളം തേ​ങ്ങ​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് അ​ര​ച്ച് ക​ട്ടി തേ​ങ്ങാ​പ്പാ​ൽ എ​ടു​ത്തു വെ​ക്കു​ക. അ​തേ തേ​ങ്ങ​യി​ൽ ഒന്നര ക​പ്പ് വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും അ​ര​ച്ച്, വേ​റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക (ഇ​താ​ണ് ര​ണ്ടാം തേ​ങ്ങാ​പ്പാ​ൽ).

    4. ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ നെ​യ്യ് ചൂ​ടാ​ക്കി ക​ശു​വ​ണ്ടി, മു​ന്തി​രി, തേ​ങ്ങാ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഓ​രോ​ന്നാ​യി സ്വ​ർ​ണ നി​റം വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​റു​ത്തെ​ടു​ത്ത് മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക.

    5. അ​തേ പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നെ​യ്യി​ൽ വേ​വി​ച്ച അ​ട ചേ​ർ​ത്ത് 3- 4 മി​നി​റ്റ് വ​ഴ​റ്റു​ക. അ​തി​ലേ​ക്ക് ഉ​രു​ക്കി​യ ശ​ർ​ക്ക​ര ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി ക​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക.

    6. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടാം തേ​ങ്ങാ​പ്പാ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ട​യ്ക്കി​ടെ ഇ​ള​ക്കി തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ഏ​ല​ക്ക​പ്പൊ​ടി, ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി, ചു​ക്ക് പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    7. അ​വ​സാ​നം ക​ട്ടി തേ​ങ്ങാ​പ്പാ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ൽ ക​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. തീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ ശേ​ഷം വ​റു​ത്ത ക​ശു​വ​ണ്ടി, മു​ന്തി​രി, തേ​ങ്ങാ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന അര ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ നെ​യ്യ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് വി​ള​മ്പു​ക.

