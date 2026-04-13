    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഇനി വിഷുവിന് അനായാസം...
    13 April 2026 5:29 PM IST
    13 April 2026 5:29 PM IST

    ഇനി വിഷുവിന് അനായാസം തയ്യാറാക്കാം രുചിയേറും ചക്കപ്പഴ പുളിശ്ശേരി

    ചക്കപ്പഴ പുളിശ്ശേരി

    ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

    ചക്കപ്പഴം അടർത്തി എടുത്തത് : 2 കപ്പ്

    ഉപ്പ് : ആവശ്യത്തിന്

    മഞ്ഞൾപ്പൊടി : 1/2 ടീസ്പൂൺ

    തൈര് : 1 കപ്പ്

    പച്ചമുളക് : 1 എണ്ണം

    മുളക് പൊടി : 1/2 ടീസ്പൂൺ

    ജീരകം : 1/4 ടീസ്പൂൺ

    കടുക് : 1/4 ടീസ്പൂൺ

    ഉലുവ : 1/4 ടീസ്പൂൺ

    ഉണക്ക മുളക് : 2 എണ്ണം

    കറിവേപ്പില : ആവശ്യത്തിന്

    തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് : 1 കപ്പ്

    എണ്ണ : 1 ടീസ്പൂൺ

    തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

    ചക്കപ്പഴത്തിന്‍റെ കുരു കളഞ്ഞശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും അൽപ്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്തിളക്കണം.

    തേങ്ങ, ജീരകം, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി എന്നിവ പറഞ്ഞ അളവിലെടുത്ത് വെണ്ണപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഈ അരപ്പ് വേവിച്ചുവെച്ച ചക്കയിലേക്ക് ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം.

    എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക്, ഉലുവ, കറിവേപ്പില, ഉണക്കമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് വറവ് തയ്യാറാക്കി ചക്കക്ക് മുകളിൽ ഒഴിക്കണം. രുചിയേറും ചക്കപ്പഴ പുളിശ്ശേരി തയ്യാർ.

    TAGS: Vishu special, Food Recipe
    News Summary - Now you can easily prepare delicious jackfruit Pulissery for Vishu
    Similar News
    Next Story
    X