Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    1 March 2026 2:13 PM IST
    Updated On
    1 March 2026 2:13 PM IST

    നോ​മ്പി​ന് ക്ഷീ​ണ​മ​ക​റ്റാ​ൻ അ​വി​ൽ മി​ൽ​ക്ക്

    നോ​മ്പി​ന് ക്ഷീ​ണ​മ​ക​റ്റാ​ൻ അ​വി​ൽ മി​ൽ​ക്ക്
    നോ​മ്പ് തു​റ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തു കു​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യൊ​രു ഡ്രി​ങ്ക് ആ​ണി​ത്. ന​മു​ക്കി​ഷ്ടാ​നു​സ​ര​ണം ഫ്രൂ​ട്സ് ന​ട്സ് എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്തി ക​ഴി​ക്കാം. പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്കു പ​ക​രം തേ​ൻ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • അ​വ​ൽ – ഒ​രു ക​പ്പ്
    • പാ​ൽ – ര​ണ്ട് വ​ലി​യ ക​പ്പ്
    • പ​ഞ്ച​സാ​ര – അ​ര​ക്ക​പ്പ്
    • ഏ​ല​യ്ക്ക ച​ത​ച്ച​ത് – ര​ണ്ട്
    • ക​ശു​വ​ണ്ടി – പ​ത്ത്
    • ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി – പ​ത്ത്
    • നെ​യ്യ് – ര​ണ്ട് വ​ലി​യ സ്പൂ​ൺ
    • വെ​ള്ളം – ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ധം

    അ​വ​ൽ ക​ഴു​കി വാ​രി​വെ​ക്കു​ക. ചു​വ​ടു ക​ട്ടി​യു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ നെ​യ്യ് ഒ​ഴി​ച്ച് ക​ശു​വ​ണ്ടി​യും ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി​യും മൂ​പ്പി​ച്ചു മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണം. അ​തേ പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ പാ​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച്, ചെ​റു​താ​യി തി​ള​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്ക​ണം. പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും ഏ​ല​ക്ക​യും കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കാം. അ​വ​ൽ വേ​വു​മ്പോ​ൾ ക​ശു​വ​ണ്ടി​യും ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി​യും ചേ​ർ​ക്ക​ണ.​ഇ​നി ര​ണ്ടു മൂ​ന്നു ക​ദ​ളി​പ്പ​ഴ​മോ മൈ​സൂ​ർ​പ്പൂ​വ​ൻ​പ​ഴ​മോ തൊ​ലി​ക​ള​ഞ്ഞ് ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ് എ​ടു​ക്കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​യ്യ് കൊ​ണ്ട് ന​ന്നാ​യി ഉ​ട​ച്ചെ​ടു​ക്കാം.​അ​ത്യാ​വ​ശ്യം മ​ധു​ര​ത്തി​ന് പ​ഞ്ച​സാ​ര ഇ​ടു​ക. ത​വി​ടു​പോ​വാ​ത്ത ചു​വ​ന്ന അ​വ​ൽ ചെ​റു​താ​യി വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തെ​ല്ലാം​കൂ​ടി ഒ​രു ഗ്ലാ​സി​ലേ​ക്കി​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പാ​ലും ഒ​ഴി​ച്ച് സ്പൂ​ണും കൊ​ണ്ട് ന​ന്നാ​യി അ​ടി​ച്ചു ചേ​ർ​ക്കു​ക. അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി ക​പ്പ​ല​ണ്ടി​യോ ചെ​റി​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ത​നി​നാ​ട​ൻ ഐ​റ്റ​മാ​യ അ​വ​ൽ​മി​ൽ​ക് റെ​ഡി.

