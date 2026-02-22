Begin typing your search above and press return to search.
    22 Feb 2026 10:13 AM IST
    22 Feb 2026 10:13 AM IST

    ഇ​റാ​നി പോ​ള

    ഇ​റാ​നി പോ​ള
    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • എ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ -150gm
    • മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി -1/4 tsp
    • ക​ശ്മീ​രി മു​ള​കു​പൊ​ടി -ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ഇ​ഞ്ചി പേ​സ്റ്റ് -ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • നാ​ര​ങ്ങ നീ​ര് -ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • മ​സാ​ല ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്
    • സ​വാ​ള - 2 എ​ണ്ണം, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ഇ​ഞ്ചി പേ​സ്റ്റ് -ര​ണ്ട് ടീ ​സ്പൂ​ൺ, പ​ച്ച​മു​ള​ക് -ര​ണ്ട് എ​ണ്ണം, ക​റി​വേ​പ്പി​ല - ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി -1/4 ടീ ​സ്പൂ​ൺ, ക​ശ്മീ​രി മു​ള​കു​പൊ​ടി -3/4 ടീ ​സ്പൂ​ൺ, ചി​ക്ക​ൻ​മ​സാ​ല - 3/4 ടീ ​സ്പൂ​ൺ, മ​ല്ലി​യി​ല -ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ബാ​റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്
    • മൈ​ദ -ഒ​രു ക​പ്പ്, മു​ട്ട -മൂ​ന്ന് എ​ണ്ണം, പാ​ൽ -ഒ​രു ക​പ്പ്, ഓ​യി​ൽ -3/4 ക​പ്പ്, കു​രു​മു​ള​കു​പൊ​ടി-1/2 ടീ ​സ്പൂ​ൺ, ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്, ക്യാ​പ്‌​സി​ക്കം -ഒ​രെ​ണ്ണം.

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ആ​ദ്യം ചി​ക്ക​ൻ മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി, ക​ശ്മീ​രി​മു​ള​കു​പൊ​ടി, ഉ​പ്പ്, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ഇ​ഞ്ചി പേ​സ്റ്റ്, നാ​ര​ങ്ങ​നീ​ര് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ്‌ ചെ​യ്ത് അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ച്ചി​ട്ട് ഒ​രു പാ​നി​ൽ കു​റ​ച്ചു ഓ​യി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് ഫ്രൈ ​ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക. ത​ണു​ത്ത​തി​ന് ശേ​ഷം ചെ​റി​യ പീ​സു​ക​ളാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക. മ​സാ​ല ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചി​ക്ക​ൻ വ​റു​ത്ത പാ​നി​ൽ​ത്ത​ന്നെ ബാ​ക്കി​വ​ന്ന ഓ​യി​ലി​ൽ ര​ണ്ടു സ​വാ​ള ചെ​റു​താ​യി മു​റി​ച്ച​ത് ചേ​ർ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന്റെ കൂ​ടെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്റ്റ്, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ക​റി​വേ​പ്പി​ല എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ മ​ഞ്ഞ​ൾ​പൊ​ടി, മു​ള​കു​പൊ​ടി, ചി​ക്ക​ൻ മ​സാ​ല എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക.

    ഈ ​കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്കു വ​റു​ത്തു​വെ​ച്ച ചി​ക്ക​ൻ പീ​സ്, മ​ല്ലി​യി​ല എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ്‌ ചെ​യ്തു വെ​ക്കു​ക. ബാ​റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മി​ക്സി​യു​ടെ ജാ​റി​ലേ​ക്ക് മു​ട്ട, മൈ​ദ, പാ​ൽ, ഓ​യി​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പ്, കു​രു​മു​ള​കു​പൊ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് ന​ന്നാ​യി അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. പോ​ള റെ​ഡി​യാ​ക്കാ​ൻ നോ​ൺ സ്റ്റി​ക്കി​ന്റെ ഒ​രു പാ​ൻ എ​ടു​ത്ത് അ​തി​ൽ കു​റ​ച്ച് ഓ​യി​ൽ പു​ര​ട്ടു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് റെ​ഡി​യാ​ക്കി​വെ​ച്ച ബാ​റ്റ​ർ പ​കു​തി ഒ​ഴി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത് ഒ​രു അ​ഞ്ചു മി​നി​റ്റ് വേ​വി​ക്കു​ക.

    ഇ​തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റെ​ഡി​യാ​ക്കി​വെ​ച്ച മ​സാ​ല മു​ഴു​വ​നും ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ വ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​രി​ഞ്ഞ ക്യാ​പ്‌​സി​ക്ക​വും ചി​ക്ക​ൻ പീ​സും മ​ല്ലി​യി​ല​യും ചേ​ർ​ത്ത് അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​ത് അ​ട​ച്ചു​വെ​ച്ച് ഒ​രു 20-25 മി​നി​റ്റ് മീ​ഡി​യം തീ​യി​ൽ വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ന​ല്ല സ്വാ​ദി​ഷ്ഠ​മാ​യ ഇ​റാ​നി പോ​ള റെ​ഡി​യാ​യി.

