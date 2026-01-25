Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ലൂ ഗൊ​ഷ്ട്‌ ത​യാ​റാ​ക്കാം

    ആ​ലൂ ഗൊ​ഷ്ട്‌ ത​യാ​റാ​ക്കാം
    മ​ട്ട​നും ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ക​റിയാണി​ത്. നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​കി​സ്താ​നി​ലും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലും എ​ല്ലാം വ​ള​രെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​റി​യാ​ണി​ത്

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • ഇ​റ​ച്ചി (ആ​ട്ടി​റ​ച്ചി/​ചി​ക്ക​ൻ)
    • സ​വാ​ള
    • ത​ക്കാ​ളി
    • ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്
    • ഇ​ഞ്ചി-​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്റ്റ്
    • പ​ച്ച​മു​ള​ക്
    • മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ൾ (മ​ഞ്ഞ​ൾ, മു​ള​ക്, മ​ല്ലി, ഗ​രം മ​സാ​ല)
    • കു​രു​മു​ള​ക്, ഉ​പ്പ്, എ​ണ്ണ
    • നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര്, മ​ല്ലി​യി​ല (അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ)

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം:

    ആ​ദ്യ​മാ​യി കു​ക്ക​റി​ൽ അ​ല്പം എ​ണ്ണ​യൊ​ഴി​ച്ച് സ​വാ​ള, ഇ​ഞ്ചി-​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്റ്റ്, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ക​റി​വേ​പ്പി​ല എ​ന്നി​വ വ​ഴ​റ്റു​ക. ശേ​ഷം മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റി മാം​സം ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. കു​റ​ച്ച് വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ച്ച് കു​ക്ക​റി​ൽ 3-4 വി​സി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക.

    മ​റ്റൊ​രു പാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ (ക​ഴു​കി, തോ​ലു​രി​ഞ്ഞ്, വ​ലി​യ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യ​ത്) അ​ല്പം ഉ​പ്പും മ​ഞ്ഞ​ളും ചേ​ർ​ത്ത് പു​റം​ഭാ​ഗം മൊ​രി​യു​ന്ന​ത് വ​രെ വ​റു​ത്ത് മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക.​വെ​ന്ത മാം​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​റു​ത്ത ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ല്പം വെ​ള്ള​വും ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് വേ​വു​ന്ന​ത് വ​രെ​യും ഗ്രേ​വി കു​റു​കു​ന്ന​ത് വ​രെ​യും അ​ട​ച്ചു വെ​ച്ച് വേ​വി​ക്കു​ക.

    അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക: അ​വ​സാ​ന​മാ​യി നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​രും മ​ല്ലി​യി​ല​യും വി​ത​റി ഇ​റ​ക്കി വെ​ക്കു​ക. ച​പ്പാ​ത്തി, റൊ​ട്ടി, ചോ​റ് എ​ന്നി​വ​യ്‌​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ത് ക​ഴി​ക്കാം.

