Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightര​സ്മ​ലൈ കേ​ക്ക്...
    Recipes
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 12:54 PM IST

    ര​സ്മ​ലൈ കേ​ക്ക് ത​യാറാ​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    ര​സ്മ​ലൈ കേ​ക്ക് ത​യാറാ​ക്കാം
    cancel
    Listen to this Article

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള ഒ​ന്നാ​ണ് കേ​ക്ക്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്. അ​ധി​കം ചേ​രു​വ​ക​ൾ ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വം കു​റ​ച്ചു റി​ച്ചാ​ണ്​ ര​സ്മ​ലൈ കേ​ക്ക്. ഇ​തി​നു വേ​ണ്ടി ആ​ദ്യം ഒ​രു വാ​നി​ല കേ​ക്ക് ത​യ്യാ​റാ​ക്ക​ണം.

    വാ​നി​ല കേ​ക്ക്: മു​ട്ട പ​ഞ്ച​സാ​ര ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ബീ​റ്റ് ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക. പ​ഞ്ച​സാ​ര കു​റ​ച്ചു കു​റ​ച്ചാ​യി വേ​ണം ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് ചേ​ർ​ക്കാം. ശേ​ഷം മു​ക്കാ​ൽ ക​പ്പ് മൈ​ദ അ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഈ ​കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ക്കു​ക. മാ​വ് ഒ​രു ടൈ​പ്പ് ബേ​ക്കി​ങ്​ ട്രൈ​യി​ലോ​ട്ട് മാ​റ്റു​ക. പ്രീ ​ഹീ​റ്റ്‌ ചെ​യ്ത അ​വ​നി​ൽ 160 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ 35 മു​ത​ൽ 40 മി​നു​റ്റ്‌ വ​രെ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക.

    രാ​സ്മ​ലൈ സി​റ​പ്പ്(​ന​ന​യ്ക്കാ​ൻ): പാ​ൽ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, കു​റ​ച്ച് ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി, കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് തി​ള​പ്പി​ച്ച് വ​റ്റി​ച്ച​ത്.

    രാ​സ്മ​ലൈ ഫി​ല്ലി​ങ്​/​ഐ​സി​ങ്​: ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് ,ഫ്ര​ഷ് ക്രീം, ​പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഏ​ല​ക്ക, കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ, പൊ​ടി​ച്ച പി​സ്ത/​ബ​ദാം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ് ചെ​യ്യാം.

    അ​സം​ബ്ലി​ങ്​: കേ​ക്ക് പ​ല ലെ​യ​റു​ക​ളാ​യി മു​റി​ക്കു​ക. ഓ​രോ ലെ​യ​റും ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ രാ​സ്മ​ലൈ സി​റ​പ്പ്/​പാ​ൽ വെ​ച്ച് ന​ന്നാ​യി ന​ന​യ്ക്കു​ക. ഓ​രോ ലെ​യ​റി​നും ഇ​ട​യി​ൽ രാ​സ്മ​ലൈ ഫി​ല്ലി​ങ്​ സ്പ്രെ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക. മു​ക​ൾ ഭാ​ഗം, ഫി​ല്ലി​ങ്, വ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ഴു​വ​നാ​യി ഫി​ല്ലി​ങ്​ വെ​ച്ച് ക​വ​ർ ചെ​യ്യു​ക. പി​ന്നീ​ട് പി​സ്ത, ബ​ദാം, കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ ഇ​ത​ളു​ക​ളോ വെ​ച്ച് അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക. ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ക: കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 2-3 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഫ്രി​ഡ്ജി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ണു​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം മു​റി​ച്ചു വി​ള​മ്പു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Let's make Rasmalai cake
    Similar News
    Next Story
    X