Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightചെ​മ്മീ​ൻ ഫ്രൈ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:49 AM IST

    ചെ​മ്മീ​ൻ ഫ്രൈ ​ഇ​ങ്ങ​നെ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ലോ

    text_fields
    bookmark_border
    shrimp fry
    cancel
    camera_alt

    ചെ​മ്മീ​ൻ ഫ്രൈ

    എ​ന്നും ഒ​രേ മ​സാ​ല അ​ല്ലാ​തെ ഇ​ത്തി​രി ഒ​ന്നു മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ലോ. വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ൽ ആ​ണി​ത്‌ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു ​പോ​ലെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടും.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • ചെ​മ്മീ​ന്‍ - 1/2 കി​ലോ​ഗ്രാം
    • ചു​വ​ന്നു​ള്ളി - 5-6 എ​ണ്ണം
    • ഇ​ഞ്ചി - 2 ഇ​ഞ്ച് വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ല്‍
    • വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി - 2 (വ​ലു​ത്)
    • ത​ക്കാ​ളി - 1 (ചെ​റു​ത്)
    • ക​റി​വേ​പ്പി​ല - 2 ത​ണ്ട്
    • കാ​ശ്മീ​രി മു​ള​കു​പൊ​ടി - 3 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ - 3-4 ടേ​ബി​ള്‍സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ചെ​മ്മീ​ന്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കി​യെ​ടു​ക്കു​ക. ചു​വ​ന്നു​ള്ളി​യും ഇ​ഞ്ചി​യും വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യും ത​ക്കാ​ളി​യും ക​റി​വേ​പ്പി​ല​യും മി​ക്സി​യു​ടെ ജാ​റി​ൽ ഒ​ട്ടും വെ​ള്ളം ചേ​ര്‍ക്കാ​തെ അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് കാ​ശ്മീ​രി മു​ള​കു​പൊ​ടി​യും മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി​യും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്‌ ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്തു ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി ചേ​ര്‍ക്കു​ക.

    ഇ​നി ക​ഴു​കി​യെ​ടു​ത്ത ചെ​മ്മീ​ന്‍ ഒ​ട്ടും വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​തെ ഈ ​മ​സാ​ല​ക്കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ചേ​ര്‍ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. 1/2 മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ങ്കി​ലും മ​സാ​ല പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി മാ​റ്റി​വ​യ്ക്കു​ക. (ഒ​രു രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ന്‍ ഫ്രി​ജി​ൽ വ​ച്ചാ​ല്‍ വ​ള​രെ ന​ല്ല​താ​ണ്‌). ശേ​ഷം വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ല്‍ പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം.

    പൊ​രി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കു​റ​ച്ച് ക​റി​വേ​പ്പി​ല കൂ​ടി ചേ​ര്‍ക്കു​ക മ​ണ​വും രു​ചി​യും കൂ​ടും. പ്ളേ​റ്റി​ങ്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​യോ​ണൈ​സും കെ​ച്ച​പ്പും കൂ​ടെ യൊ​ജി​പ്പി​ച്ചു സോ​സ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി അ​തൊ​ഴി​ച്ചു അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലാ​യി ഓ​രോ ചെ​മ്മീ​നും ഇ​ട്ടു സെ​ർ​വ് ചെ​യ്യാം. ഭം​ഗി​ക്ക് വേ​ണ്ടി വെ​ള്ള എ​ള്ളൂ മു​ക​ളി​ൽ തൂ​വാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shrimpfryFood Recipescooking tipsLatest News
    News Summary - how to make shrimp fry
    Similar News
    Next Story
    X