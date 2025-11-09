Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    9 Nov 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 12:54 PM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഷ​ക്ക്ഷു​ക്ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ലോ

    Arabic Shakshuka
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഷ​ക്ക്ഷു​ക്ക

    Listen to this Article

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ നാ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​ള​രെ കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യു​ള്ള ഒ​രു വി​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബ്രെ​യ്ക്ക്ഫാ​സ്റ്റി​നാ​ണു ഇ​ത് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി എ​ടു​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഇ​തൊ​രു ടു​ണീ​ഷ്യ​ൻ ക്വി​സി​ൻ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • മു​ട്ട– 4 എ​ണ്ണം
    • ത​ക്കാ​ളി– 5 എ​ണ്ണം(​ഇ​ട​ത്ത​രം വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള​ത്)
    • സ​വാ​ള– ഒ​രെ​ണ്ണം ചെ​റു​ത് അ​രി​ഞ്ഞ​ത്
    • ചു​വ​ന്ന ബെ​ൽ പെ​പ്പ​ർ– ഒ​രെ​ണ്ണം ചെ​റു​താ​യി​ട്ട​രി​ഞ്ഞ​ത്
    • വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി– 7 അ​ല്ലി ചെ​റു​താ​യി​ട്ട​രി​ഞ്ഞ​ത്
    • റി​ഫൈ​ൻ​ഡ് ഓ​യി​ൽ– 2 വ​ലി​യ സ്പൂ​ൺ
    • മു​ള​ക്പൊ​ടി– ഒ​രു ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ
    • മി​ക്സ് ഹെ​ർ​ബ്സ് (​ഒ​റി​ഗാ​നോ, തൈം, ​റോ​സ്മേ​രി)– ഒ​രു ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ്– ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ജീ​ര​കം പൊ​ടി​ച്ച​ത്– ഒ​രു ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • പ​ഞ്ച​സാ​ര– ഒ​രു നു​ള്ള്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    മി​ക്സി​യി​ൽ ത​ക്കാ​ളി വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​തെ അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മി​ശ്രി​തം അ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ശേ​ഷം മാ​റ്റി​വ​യ്ക്കു​ക. ഒ​രു ഫ്രൈ​യി​ങ് പാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം സ​വാ​ള​യും ബെ​ൽ​പെ​പ്പ​റും വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യും ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റു​ക. ഇ​വ ന​ന്നാ​യി വ​ഴ​റ്റി​യ​തി​നു ശേ​ഷം ഇ​തി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ത​ക്കാ​ളി മി​ശ്രി​തം ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    ന​ന്നാ​യി തി​ള​യ്ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മു​ള​ക്പൊ​ടി, മി​ക്സ് ഹെ​ർ​ബ്സ്, ഉ​പ്പ്, ജീ​ര​കം പൊ​ടി​ച്ച​ത്, പ​ഞ്ച​സാ​ര എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ചെ​റു​തീ​യി​ൽ ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റ് അ​ട​ച്ചു​വ​യ്ക്കു​ക.

    ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റി​നു ശേ​ഷം നാ​ല്​ മു​ട്ട ഒാ​രോ​ന്നാ​യി ഓം​ലെ​റ്റി​നു ഒ​ഴി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ക്കു​ക. നാ​ല്​ മു​ട്ട​യും വെ​ന്തു ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ വി​ള​മ്പു​ക. ബ്രെ​ഡ്, ബ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൂ​ടെ വി​ള​മ്പു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്.

