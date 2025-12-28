ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ മസാല ആക്കിയിട്ടുണ്ടോtext_fields
ചോറിനു കൂട്ടാൻ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം അല്ലെ.ചെമ്മീൻ ഇപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാറാണ് പതിവ്.ഇത് പോലെയൊന്നു തയ്യാറാക്കി നോക്കു.
ചെമ്മീൻ മസാല പുരട്ടാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ
ചെമ്മീൻ - 1/2 കിലോ
മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
കാശ്മീരി മുളകുപൊടി - 2 ടീസ്പൂൺ
ഇഞ്ചി–വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
നാരങ്ങാനീര് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
വെളിച്ചെണ്ണ - 4 ടേബിൾസ്പൂൺ
സവാള - 2 എണ്ണം
ഇഞ്ചി–വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
കറിവേപ്പില-ആവശ്യത്തിന്
തക്കാളി അരിഞ്ഞത് - 1 എണ്ണം
മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
മുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ
ഫിഷ് മസാല -1 ടീസ്പൂൺ
കാശ്മീരിമുളക് പേസ്റ്റ് - 2 ടീസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ചെമ്മീൻ മസാല പുരട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരിമുളകുപൊടി, ഇഞ്ചിവെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, നാരങ്ങാനീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ചെമ്മീനിൽ പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുക.
ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇതിലേക്കു ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇരു വശവും നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം.ശേഷം ഒരു പാനിൽ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച അതെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ ഇഞ്ചിവെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, സവാള എന്നിവ ചേർത്തു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ സവാള വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കറിവേപ്പിലയും പൊടികളും ചേർക്കാം. തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിനു ശേഷം നന്നായി വഴറ്റാം. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒടുവിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത ചെമ്മീനും ചേർക്കാം. കറി വേപ്പിലയും ചേർക്കാം.നല്ല രുചിയുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് തയാർ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register