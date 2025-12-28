Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:26 PM IST

    ചെ​മ്മീ​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ മ​സാ​ല ആ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ

    ചെ​മ്മീ​ൻ ഇ​ങ്ങ​നെ മ​സാ​ല ആ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ
    ചോ​റി​നു കൂ​ട്ടാ​ൻ ചെ​മ്മീ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പി​ന്നെ എ​ന്ത് വേ​ണം അ​ല്ലെ.​ചെ​മ്മീ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​രേ രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്.​ഇ​ത് പോ​ലെ​യൊ​ന്നു ത​യ്യാ​റാ​ക്കി നോ​ക്കു.

    ചെ​മ്മീ​ൻ മ​സാ​ല പു​ര​ട്ടാ​ൻ വേ​ണ്ട ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    ചെ​മ്മീ​ൻ - 1/2 കി​ലോ

    മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    കാ​ശ്മീ​രി മു​ള​കു​പൊ​ടി - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ഇ​ഞ്ചി–​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി അ​ര​ച്ച​ത് - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര് - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    വ​ഴ​റ്റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ - 4 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    സ​വാ​ള - 2 എ​ണ്ണം

    ഇ​ഞ്ചി–​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ച​ത​ച്ച​ത് - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ക​റി​വേ​പ്പി​ല-​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ത​ക്കാ​ളി അ​രി​ഞ്ഞ​ത് - 1 എ​ണ്ണം

    മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    മു​ള​കു​പൊ​ടി - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ഫി​ഷ് മ​സാ​ല -1 ടീ​സ്‌​പൂ​ൺ

    കാ​ശ്മീ​രി​മു​ള​ക് പേ​സ്റ്റ് - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ചെ​മ്മീ​ൻ മ​സാ​ല പു​ര​ട്ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി ഒ​രു ബൗ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, കാ​ശ്മീ​രി​മു​ള​കു​പൊ​ടി, ഇ​ഞ്ചി​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി അ​ര​ച്ച​ത്, നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര്, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പ്, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ചെ​മ്മീ​നി​ൽ പു​ര​ട്ടി ഒ​രു അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ക്കു​ക.

    ഒ​രു ഫ്രൈ​യി​ങ് പാ​ൻ ചൂ​ടാ​യി വ​രു​മ്പോ​ൾ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്കു ചെ​മ്മീ​ൻ ഇ​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കാം. ഇ​രു വ​ശ​വും ന​ന്നാ​യി പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം.​ശേ​ഷം ഒ​രു പാ​നി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ പൊ​രി​ച്ച അ​തെ എ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് അ​തി​ൽ ഇ​ഞ്ചി​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ച​ത​ച്ച​ത്, സ​വാ​ള എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്തു കൊ​ടു​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ സ​വാ​ള വ​ഴ​റ്റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ഉ​പ്പ് ചേ​ർ​ത്ത് കൊ​ടു​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ ക​റി​വേ​പ്പി​ല​യും പൊ​ടി​ക​ളും ചേ​ർ​ക്കാം. ത​ക്കാ​ളി​യും ചേ​ർ​ത്ത് കൊ​ടു​ത്ത​തി​നു ശേ​ഷം ന​ന്നാ​യി വ​ഴ​റ്റാം. ഇ​തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മാ​ത്രം വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് കൊ​ടു​ക്കാം. ഒ​ടു​വി​ൽ പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ചെ​മ്മീ​നും ചേ​ർ​ക്കാം. ക​റി വേ​പ്പി​ല​യും ചേ​ർ​ക്കാം.​ന​ല്ല രു​ചി​യു​ള്ള ചെ​മ്മീ​ൻ റോ​സ്റ്റ് ത​യാ​ർ.

