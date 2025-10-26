Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഹ​ര​മാ​യി ഹ​ര​ഭ​ര...
    Recipes
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:42 AM IST

    ഹ​ര​മാ​യി ഹ​ര​ഭ​ര ക​ബാ​ബ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ര​മാ​യി ഹ​ര​ഭ​ര ക​ബാ​ബ്
    cancel
    Listen to this Article
    അ​ധി​കം ഓ​യി​ൽ ഫു​ഡ് ഇ​ഷ്ട​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഒ​രു കി​ടു ഐ​റ്റം. വെ​ജി​റ്റെ​റി​യ​ൻ​സി​ന്‍റെ പ്രി​യ വി​ഭ​വം

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • സ്പി​നാ​ഷ്- 100 ഗ്രാം,
    • ​ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്- ര​ണ്ടെ​ണ്ണം,
    • ഗ്രീ​ന്‍പീ​സ്- 150 ഗ്രാം,
    • ​ക​ട​ല​മാ​വ്- നാ​ല് ടീ​സ്പൂ​ണ്‍,
    • പ​ച്ച​മു​ള​ക്- ഒ​രെ​ണ്ണം,
    • ചാ​ട്ട്മ​സാ​ല- ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ണ്‍,
    • അം​ചൂ​ര്‍ പൊ​ടി- ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ണ്‍,
    • ഗ​രം മ​സാ​ല പൊ​ടി- കാ​ല്‍ ടീ​സ്പൂ​ണ്‍,
    • ഉ​പ്പ്- ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്,
    • ക​ശു​വ​ണ്ടി- എ​ട്ടെ​ണ്ണം,
    • വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ- ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    സ്പി​നാ​ഷ് വേ​വി​ച്ച ശേ​ഷം ത​ണു​ത്ത വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ക്കി​വെ​ക്കു​ക. പ​ച്ച​നി​റ​വും ഗു​ണ​വും നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങും ഗ്രീ​ന്‍പീ​സും വേ​വി​ക്കു​ക. പ​ച്ച​മു​ള​ക് ച​ത​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. പാ​നി​ല്‍ ക​ട​ല​മാ​വ് ചെ​റു​ചൂ​ടി​ല്‍ റോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്‌​തെ​ടു​ക്കു​ക. സ്പി​നാ​ഷ് വ​ള​രെ നേ​ര്‍ത്ത രീ​തി​യി​ല്‍ അ​രി​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    സ്പി​നാ​ഷ് അ​രി​ഞ്ഞ​തും വേ​വി​ച്ച ഗ്രീ​ന്‍പീ​സും ചേ​ര്‍ക്കു​ക. ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം വേ​വി​ച്ച ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങും അ​രി​ഞ്ഞ് ചേ​ര്‍ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് റോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ക​ട​ല​മാ​വും ചേ​ര്‍ക്കു​ക. പ​ച്ച​മു​ള​ക് ച​ത​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തും മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ളും ചേ​ര്‍ക്കു​ക. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പും ചേ​ര്‍ക്ക​ണം. ഇ​തെ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി​ച്ചേ​ര്‍ക്ക​ണം. തു​ട​ര്‍ന്ന വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ല്‍ കേ​ക്ക് രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ പ​ര​ത്തു​ക.

    അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഫ്രൈ ​പാ​നി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ചേ​ര്‍ത്ത് ഗോ​ള്‍ഡ​ന്‍ ബ്രൗ​ണ്‍ നി​റ​മാ​കു​ന്ന​തു വ​രെ ഫ്രൈ ​ചെ​യ്‌​തെ​ടു​ക്കു​ക. ക​ശു​വ​ണ്ടി വെ​ച്ച് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം പു​തി​ന ച​ട്‌​നി​യോ​ടൊ​പ്പം വി​ള​മ്പാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kitchen tipskebabFood Recipegulf news malayalam
    News Summary - Harabhara Kebab
    Similar News
    Next Story
    X