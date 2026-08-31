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    Recipes
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 10:17 AM IST

    ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കിച്ചടി

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    ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ കിച്ചടി
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    ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:

    ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ - 1 (ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത്)

    ചിരകിയ തേങ്ങ - ½ കപ്പ്

    പച്ചമുളക് - 2 എണ്ണം

    കടുക് - 1ടീസ്‌പൂൺ

    തൈര് (നന്നായി ഉടച്ചത്) - 1 കപ്പ്

    മഞ്ഞൾപ്പൊടി - ¼ ടീസ്‌പൂൺ

    വെളിച്ചെണ്ണ - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ

    വറ്റൽ മുളക് - 2 എണ്ണം

    കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കുന്ന വിധം-

    തേങ്ങ, പച്ചമുളക്, ½ ടീസ്‌പൂൺ കടുക് എന്നിവ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, അല്പം വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് 2-3 മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിക്കുക. കൂടുതൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത്. വേവിച്ച ആപ്പിളിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിൽ 1-2 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. തീ അണച്ച ശേഷം, ചൂട് അല്പം കുറയുമ്പോൾ തൈര് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ച്, ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും താളിച്ച് കിച്ചടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക.

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    TAGS:dishesFoodsonam sadhyaKichadirecipe
    News Summary - Green Apple Kichadi
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