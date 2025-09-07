ഓണത്തിന് കളർ ഫുൾ സെമിയ പായസംtext_fields
പായസമധുരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, നേർത്ത വെർമിസെല്ലിയും കാരറ്റും കൊണ്ട് രുചികരമായ പായസം തയാറാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.
ചേരുവകൾ
നെയ്യ് - 1 ടീസ്പൂൺ
നേർത്ത വെർമിസെല്ലി - 1 കപ്പ്
കാരറ്റ് -3 എണ്ണം
പാൽ - 1 ലിറ്റർ
പഞ്ചസാര - 3/4 കപ്പ്
മിൽക്ക് മെയ്ഡ് - 1/2 കപ്പ്
ഉണക്ക മുന്തിരി നെയ്യിൽ വറുത്തത് - 1 ടീ സ്പൂൺ
കശുവണ്ടി നെയ്യിൽ വറുത്തത് - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ 1 ടീ സ്പൂൺ നെയ്യൊഴിച്ചു സ്വർണ നിറമാകുന്ന വരെ വെർമിസെല്ലി വറുക്കുക. ഒരു പാനിൽ 1 ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിക്കുക. നന്നായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പാലിന്റെ നിറം ചെറുതായി മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കുക.
അതിന് ശേഷം വറുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. 2-3 മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിക്കുക.അതിലേക്ക് കാരറ്റ് തൊലി കളഞ്ഞു പുഴുങ്ങി അരച്ചത് ചേർത്തിളക്കുക. ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തുക. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നെയ്യിൽ വറുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്ക മുന്തിരിയും കശുവണ്ടിയും ചേർക്കുക.
