Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:07 PM IST

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ക​ള​ർ ഫു​ൾ സെ​മി​യ പാ​യ​സം

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ക​ള​ർ ഫു​ൾ സെ​മി​യ പാ​യ​സം
    പാ​യ​സ​മ​ധു​രം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ഷ്ട​മാ​ണ്, നേ​ർ​ത്ത വെ​ർ​മി​സെ​ല്ലി​യും കാ​ര​റ്റും കൊ​ണ്ട് രു​ചി​ക​ര​മാ​യ പാ​യ​സം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്നു നോ​ക്കാം.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    നെ​യ്യ് - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    നേ​ർ​ത്ത വെ​ർ​മി​സെ​ല്ലി - 1 ക​പ്പ്‌

    കാ​ര​റ്റ്‌ -3 എ​ണ്ണം

    പാ​ൽ - 1 ലി​റ്റ​ർ

    പ​ഞ്ച​സാ​ര - 3/4 ക​പ്പ്‌

    മി​ൽ​ക്ക് മെ​യ്ഡ് - 1/2 ക​പ്പ്‌

    ഉ​ണ​ക്ക മു​ന്തി​രി നെ​യ്യി​ൽ വ​റു​ത്ത​ത് - 1 ടീ ​സ്പൂ​ൺ

    ക​ശു​വ​ണ്ടി നെ​യ്യി​ൽ വ​റു​ത്ത​ത് - 1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ചു​വ​ട് ക​ട്ടി​യു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ 1 ടീ ​സ്പൂ​ൺ നെ​യ്യൊ​ഴി​ച്ചു സ്വ​ർ​ണ നി​റ​മാ​കു​ന്ന വ​രെ വെ​ർ​മി​സെ​ല്ലി വ​റു​ക്കു​ക. ഒ​രു പാ​നി​ൽ 1 ലി​റ്റ​ർ പാ​ൽ തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ന​ന്നാ​യി തി​ള​ച്ചു വ​രു​മ്പോ​ൾ പ​ഞ്ച​സാ​ര ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കു​ക. പാ​ലി​ന്‍റെ നി​റം ചെ​റു​താ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് വ​രെ ഇ​ള​ക്കു​ക.

    അ​തി​ന് ശേ​ഷം വ​റു​ത്തു വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സേ​മി​യ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കു​ക. 2-3 മി​നി​റ്റ് വ​രെ തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക.​അ​തി​ലേ​ക്ക് കാ​ര​റ്റ് തൊ​ലി ക​ള​ഞ്ഞു പു​ഴു​ങ്ങി അ​ര​ച്ച​ത് ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കു​ക. ശേ​ഷം മി​ൽ​ക്ക് മെ​യ്ഡ് ചേ​ർ​ത്തു​ക. തി​ള​ച്ചു വ​രു​മ്പോ​ൾ നെ​യ്യി​ൽ വ​റു​ത്തു വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ണ​ക്ക മു​ന്തി​രി​യും ക​ശു​വ​ണ്ടി​യും ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    TAGS:payasamFoodsdesertFood Recipe
