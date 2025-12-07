Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 10:52 AM IST

    എ​ളു​പ്പം ത​യാറാ​ക്കാം ഹെ​ൽ​ത്തി മ​ട്ട​ൻ സൂ​പ്പ്

    Mutton Soup
    ഹെ​ൽ​ത്തി മ​ട്ട​ൻ സൂ​പ്പ്

    Listen to this Article

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ശൈ​ത്യം തു​ട​ങ്ങി. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യൊ​രു ഹെ​ൽ​ത്തി സൂ​പ്പ്. ഒ​രു​പാ​ട് ഗു​ണ​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു വി​ഭ​വം ആ​ണ് സൂ​പ്പ്.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • മ​ട്ട​ൻ - 250 ഗ്രാം ​ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​റി​ക്കു​ക
    • ഉ​ള്ളി - 2 ന​ന്നാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്
    • ടോ​മാ​റ്റോ - 2 ന​ന്നാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്
    • മ​ഞ്ഞ​ൾ പൊ​ടി - 1 ടീ​സ്പോ​ൺ
    • കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി - 1 ടീ​സ്പോ​ൺ
    • ന​ല്ല ജീ​ര​ക പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പോ​ൺ
    • ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പോ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് - രു​ചി​ക്ക്
    • വെ​ള്ളം - 4 ക​പ്പ്
    • ഗ്രാ​മ്പൂ പൊ​ടി​ച്ച​ത് -1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഒ​ലി​വ്‌ ഓ​യി​ൽ -ഒ​രു ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    ത​യാറാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ഒ​രു പാ​നി​ൽ ഒ​ലീ​വ് ഓ​യി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കി, ഉ​ള്ളി ന​ന്നാ​യി വ​ഴ​റ്റു​ക.

    2. മ​ട്ട​ൻ ചേ​ർ​ത്ത് 5 മി​നി​റ്റ് വ​ഴ​റ്റു​ക.

    3. ടോ​മാ​റ്റോ, മ​ഞ്ഞ​ൾ പൊ​ടി, കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി, ഗ്രാ​മ്പു പൊ​ടി, ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക.

    4. വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് 15-20 മി​നി​റ്റ് പാ​ക​മാ​ക്കു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​ട്ട​ൻ മൃ​ദു​വാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ.

    5. ഉ​പ്പ് ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക.

    7. ചൂ​ടോ​ടെ വി​ള​മ്പു​ക.

    8. മ​ല്ലി​യി​ല വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് കൊ​ടു​ക്കാം

