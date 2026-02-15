ഡൽഹി നിഹാരിtext_fields
കുറച്ചു സമയം എടുത്തു ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. ബീഫ് കൊണ്ടോ മട്ടൺ കൊണ്ടോ ഇത് തയ്യാറാക്കാം. പ്രോട്ടീനിന്റെ നല്ലൊരു സോഴ്സ് ആയ ഈ വിഭവം എല്ലുകൾക്കും പേശികൾക്കും ബലം കൂടാൻ സഹായിക്കും.
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ
നിഹാരി മസാലക്കു വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകൾ: പെരുംജീരകം (2 ടേബിൾസ്പൂൺ), കുരുമുളക് (1 ടീസ്പൂൺ), ജീരകം (1 ടീസ്പൂൺ), ഏലയ്ക്ക (4-5), ഗ്രാമ്പൂ (6-8), കറുവാപ്പട്ട (1 കഷ്ണം), ജാതിപത്രി, തക്കോലം. (ഇവയെല്ലാം വറുത്ത് പൊടിച്ചാൽ നിഹാരി മസാല തയാറായി)
മട്ടൺ -1 കിലോ
- സവാള: 2 എണ്ണം (നേർത്തതായി അരിഞ്ഞ് വറുത്തത്).
- ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്: 2 ടേബിൾസ്പൂൺ.
- മുളകുപൊടി, കാശ്മീരി മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്.
- ഗോതമ്പ് മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ: 3-4 ടേബിൾസ്പൂൺ (ചാറിന് കട്ടി കൂട്ടാൻ).
- നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ: ആവശ്യത്തിന്.
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യമായി മസാല ചേരുവകൾ വറുത്ത് നന്നായി പൊടിച്ച് മാറ്റിവെക്കുക. ശേഷം ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലോ വലിയ പാത്രത്തിലോ എണ്ണ/നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് നിറം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, തയ്യാറാക്കിയ നിഹാരി മസാല, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കുറച്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കുക.ഏകദേശം 5-6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇറച്ചി നന്നായി വേവിക്കുക (ഇറച്ചി വളരെ മൃദുവായിരിക്കണം). ഇറച്ചി വെന്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഗോതമ്പ് മാവ്/മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി (സ്ലറി) ചാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കുറഞ്ഞ തീയിൽ 10-15 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക.വറുത്ത സവാളയും മുകളിൽ അല്പം എണ്ണയും (Roghan) ചേർത്ത് നിഹാരി ക്രമീകരിക്കുക.
