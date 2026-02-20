Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ഹ​ൽ​വ
    Recipes
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 11:20 AM IST

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ഹ​ൽ​വ

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ഹ​ൽ​വ
    cancel

    ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

    • ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം -250 ഗ്രാം
    • ​നെ​യ്യ് - 5 സ്പൂ​ൺ
    • കോ​ൺ​ഫ്ലോ​ർ -2 ടീ ​സ്പൂ​ൺ
    • ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ് - 10 എ​ണ്ണം
    • ചെ​റു​താ​യി നു​റു​ക്കി​യ​ത്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    250 ഗ്രാം ​ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം മി​ക്സി​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. അ​ടി​ക്ക​ട്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു സ്പൂ​ൺ നെ​യ്യൊ​ഴി​ച്ചു അ​തി​ലേ​ക്ക് കു​റ​ച്ചു ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ് നു​റു​ക്കി​യ​ത് ഇ​ട്ട് വ​റു​ത്തെ​ടു​ത്തു മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. അ​തേ പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം നെ​യ്യി​ൽ വ​ഴ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക. 5 മി​നി​റ്റ് വ​ഴ​റ്റി​യ ശേ​ഷം 2 സ്പൂ​ൺ കോ​ൺ​ഫ്ലോ​ർ അ​ര ക​പ്പ് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്കി​യ​ത്‌ കൂ​ടെ ചേ​ർ​ത്ത് കൊ​ടു​ത്തു ഇ​ള​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​ട​ക്ക് ഇ​ട​ക്ക് നെ​യ്കൂ​ടെ ചേ​ർ​ക്കു​ക. 10 മി​നി​റ്റ് ആ​കു​മ്പോ​ൾ ഹ​ൽ​വ പാ​ക​മാ​യി തു​ട​ങ്ങും. വ​റു​ത്തെ​ടു​ത്ത ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ് കൂ​ടെ ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക. നെ​യ്യ് തെ​ളി​ഞ്ഞു പു​റ​ത്തു വ​രു​ന്ന പാ​ക​മാ​യാ​ൽ ഹ​ൽ​വ റെ​ഡി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tasty foodbahrain.Food RecipeHealthy Food
    News Summary - Date halwa
    Similar News
    Next Story
    X