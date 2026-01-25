Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    25 Jan 2026 10:32 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 10:34 AM IST

    ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം കേ​ക്ക്

    ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം കേ​ക്ക്
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    1. ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം - 30

    2. പാ​ൽ - 2 ക​പ്പ്

    3. പ​ഞ്ച​സാ​ര - ¾ ക​പ്പ്

    4. വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് - ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    5. ഗോ​ത​മ്പ് പൊ​ടി - 2 ക​പ്പ്

    6. ബേ​ക്കി​ങ് സോ​ഡ - ¾ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    7. ഉ​പ്പ് - ¼ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    8. സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ ഓ​യി​ൽ - ½ ക​പ്പ്

    9. ന​ട്സ് (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്) - ½ ക​പ്പ്

    10. ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്) - ¼ ക​പ്പ്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    • ഒ​രു കേ​ക്ക് ടി​ന്നി​ൽ വെ​ണ്ണ പു​ര​ട്ടി, അ​തി​ൽ മൈ​ദ വി​ത​റി ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക. ഒ​രു ബൗ​ളി​ൽ ഗോ​ത​മ്പ് പൊ​ടി, ബേ​ക്കി​ങ് സോ​ഡ, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ 3-4 ത​വ​ണ അ​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക.
    • ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് 1 ക​പ്പ് പാ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് 2 മി​നി​റ്റ് മൈ​ക്രോ​വേ​വി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക. (മൈ​ക്രോ​വേ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കു​തി​ർ​ത്ത് വ​യ്ക്കാം).
    • ചൂ​ടാ​ക്കി​യ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബാ​ക്കി​യു​ള്ള പാ​ൽ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു ഗ്രൈ​ൻ​ഡ​റി​ൽ ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​ത് ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി ഗോ​ത​മ്പ് പൊ​ടി മി​ശ്രി​തം ക്ര​മേ​ണ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്ത് തു​ല്യ​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക.
    • ഇ​തി​ലേ​ക്ക് സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ ഓ​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കു​ക. ശേ​ഷം അ​രി​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച ന​ട്സ്, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ചെ​റു​താ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ഗ്രീ​സ് ചെ​യ്ത കേ​ക്ക് ടി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ച്ച് കു​റ​ച്ച് ന​ട്സ് മു​ക​ളി​ൽ വി​ത​റു​ക.
    • പ്രീ​ഹീ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഓ​വ​നി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 45-50 മി​നി​റ്റ്, 180 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. ഓ​വ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് 20 മി​നി​റ്റി​ന് ശേ​ഷം കേ​ക്ക്, ടി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തു​ക്കെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ണു​പ്പി​ച്ച് സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.
