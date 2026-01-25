Begin typing your search above and press return to search.
25 Jan 2026 10:32 AM IST
25 Jan 2026 10:34 AM IST
ഈന്തപ്പഴം കേക്ക്text_fields
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ
1. ഈന്തപ്പഴം - 30
2. പാൽ - 2 കപ്പ്
3. പഞ്ചസാര - ¾ കപ്പ്
4. വാനില എസ്സെൻസ് - ½ ടീസ്പൂൺ
5. ഗോതമ്പ് പൊടി - 2 കപ്പ്
6. ബേക്കിങ് സോഡ - ¾ ടീസ്പൂൺ
7. ഉപ്പ് - ¼ ടീസ്പൂൺ
8. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ - ½ കപ്പ്
9. നട്സ് (അരിഞ്ഞത്) - ½ കപ്പ്
10. ഈന്തപ്പഴം (അരിഞ്ഞത്) - ¼ കപ്പ്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
- ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽ വെണ്ണ പുരട്ടി, അതിൽ മൈദ വിതറി തയാറാക്കി വെക്കുക. ഒരു ബൗളിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി, ബേക്കിങ് സോഡ, ഉപ്പ് എന്നിവ 3-4 തവണ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക.
- ഈത്തപ്പഴത്തിൽനിന്ന് കുരുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് 1 കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കുക. (മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ഈത്തപ്പഴം ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം).
- ചൂടാക്കിയ ഈത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൽ, പഞ്ചസാര, വാനില എസ്സെൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഗോതമ്പ് പൊടി മിശ്രിതം ക്രമേണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് തുല്യമായി യോജിപ്പിക്കുക.
- ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. ശേഷം അരിഞ്ഞുവെച്ച നട്സ്, ഈത്തപ്പഴം എന്നിവ ചേർത്ത് ചെറുതായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നട്സ് മുകളിൽ വിതറുക.
- പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഏകദേശം 45-50 മിനിറ്റ്, 180 ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുക. ഓവനിൽനിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം കേക്ക്, ടിന്നിൽനിന്ന് പതുക്കെ പുറത്തെടുത്ത് പൂർണമായും തണുപ്പിച്ച് സേർവ് ചെയ്യുക.
