Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightകു​ക്കു​മ്പ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 8:09 AM IST

    കു​ക്കു​മ്പ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ റോ​ൾ​സ് ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ക്കു​മ്പ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ റോ​ൾ​സ് ചേ​രു​വ​ക​ൾ
    cancel




    • കു​ക്കു​മ്പ​ർ 10 എ​ണ്ണം
    • സ്വീ​റ്റ്പൊ​ട്ട​റ്റോ 1 എ​ണ്ണം
    • കാ​ര​റ്റ് 1 എ​ണ്ണം
    • ക്യാ​പ്സി​കം 1 എ​ണ്ണം
    • ഗാ​ർ​ലി​ക് 6 അ​ല്ലി
    • വീ​റ്റ് പൗ​ഡ​ർ 2 ക​പ്പ്
    • പെ​പ്പ​ർ​പൗ​ഡ​ർ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ഉ​പ്പ്, ബ​ട്ട​ർ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    കു​ക്കു​മ്പ​ർ ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി. കു​ക്കു​മ്പ​ർ പീ​ൽ ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത് ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​വും ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സി​യി​ൽ ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വീ​റ്റ്പൗ​ഡ​ർ ചേ​ർ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ന​ന്നാ​യി അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക.

    കു​ക്കു​മ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ റെ​ഡി. ശേ​ഷം ഒ​രു ഫ്രൈ ​പാ​ൻ ചൂ​ടാ​യി വ​രു​മ്പോ​ൾ ബ​ട്ട​ർ ഗ്രീ​സ് ചെ​യ്ത് ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ച്ച കു​ക്കു​മ്പ​ർ ബാ​റ്റ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു​ത​വി ബാ​റ്റ​ർ വീ​തം എ​ടു​ത്ത് ന​ല്ല നൈ​സ് പാ​ൻ​കേ​ക്ക് ഓ​രോ​ന്നാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ഇ​തേ പാ​നി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് ടീ​സ്പൂ​ൺ ബ​ട്ട​ർ ചേ​ർ​ത്ത് ചൂ​ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ചോ​പ് ചെ​യ്ത ഗാ​ർ​ലി​ക്, തൊ​ലി​ക​ള​ഞ്ഞ് ജൂ​ലി​യ​ൻ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത സ്വീ​റ്റ് പൊ​ട്ട​റ്റോ ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കി മൂ​ടി​വെ​ച്ച് ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റ് കു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക.

    ശേ​ഷം ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ജൂ​ലി​യ​ൻ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത കാ​ര​റ്റ്, റെ​ഡ്, യെ​ല്ലോ, ഗ്രീ​ൻ ക്യാ​പ്സി​കം പ​കു​തി വീ​തം നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​റി​ച്ച​തും ഉ​പ്പ്, പെ​പ്പ​ർ പൗ​ഡ​ർ ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കി മൂ​ടി വെ​ച്ച് ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റ് കു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. വെ​ജ് ഫി​ല്ലി​ങ് റെ​ഡി. ശേ​ഷം ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ച്ച കു​ക്കു​മ്പ​ർ പാ​ൻ​കേ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് ഓ​രോ​ന്നാ​യി എ​ടു​ത്ത്‌ വെ​ജ് ഫി​ല്ലി​ങ് ഓ​രോ ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ വീ​തം ഫി​ല്ലി​ങ് വെ​ച്ച് ന​ല്ല ടൈ​റ്റാ​യി റോ​ൾ ചെ​യ്യു​ക. ഇ​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ക​ട്ട് ചെ​യ്ത് സ​ർ​വ് ചെ​യ്യാം. വെ​ജ് ഫി​ല്ലി​ങി​ന് പ​ക​രം ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലി​ങ്, ഫി​ഷ് ഫി​ല്ലി​ങ്​ വെ​ച്ചും ത​യാ​റാ​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tasty foodgulfnewsUAEFood RecipeHealthy Foodgulfnewsmalayalam
    News Summary - Cucumber Iftar Rolls Ingredients
    Similar News
    Next Story
    X