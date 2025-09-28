ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ ഫ്രൈtext_fields
സ്റ്റാർട്ടർ ആയും മെയിൻ കോഴ്സ് ആയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കന്റെ അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് ക്രഞ്ചി ചിക്കൻ ഫ്രൈ. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ്.
ചേരുവകൾ
● ചിക്കൻ കാലുകൾ - 1/2 കിലോ
● നാരങ്ങാനീര് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
● എണ്ണ - വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
● കാശ്മീരി മുളകുപൊടി - 1.5 മുതൽ ● 2 ടേബിൾസ്പൂൺ വരെ (നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം)
● മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ
● മല്ലിപ്പൊടി - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
● കുരുമുളക് പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ
● ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്
- 2 ടീസ്പൂൺ
● ഗരം മസാലപ്പൊടി
- 1/2 മുതൽ 1 ടീസ്പൂൺ
● ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി
- 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
● ഉപ്പ് - രുചിക്ക് ആവശ്യത്തിന്ന്
● ബ്രഡ് ക്രംസ്-2 കപ്പ്
● മുട്ട വെള്ള -2 എണ്ണം
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ചിക്കൻ കഴുകുക. കഷണങ്ങൾ 1 ടേബിൾസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരിൽ ചേർത്ത് ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവെക്കുക. കഴുകി വെള്ളം വറ്റിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക. മസാല ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനായി ഓരോ ചിക്കൻ കാലും 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 കട്ടുകൾ(വരയൽ) ഉണ്ടാക്കുക.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചേരുവകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാരിനേഷൻ തയ്യാറാക്കി ചിക്കൻ കഷണങ്ങളിൽ തേക്കുക. കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കുക. ശേഷം മുട്ട വെള്ളയിൽ മുക്കി ബ്രഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എടുക്കുക. ഒരു നോൺ-സ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ചിക്കൻ കാലുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഓരോന്നോരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുക. കഷണങ്ങൾ നന്നായി ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ ഇടയ്ക്കിടെ വശങ്ങൾ മാറ്റി ഇടത്തരം ചൂടിൽ വറുത്തു കോരുക.
