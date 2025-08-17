Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വൈകുന്നേരം ചായക്കൊപ്പം കിടിലൻ ക്രഞ്ചി ചീസ് ബാൾസ്‌

    വൈകുന്നേരം ചായക്കൊപ്പം കിടിലൻ ക്രഞ്ചി ചീസ് ബാൾസ്‌
    വീട്ടിൽ വിരുന്നു വരുന്നവർക്കു ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണിത്​. വൈകുന്നേരം ചായക്കൊപ്പവും ഇതു കഴിക്കാം.

    ചേരുവകൾ:

    • വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ്-2 എണ്ണം (ചെറുത്)
    • ചീസ്-1 കപ്പ് (ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്)
    • മൈദ-2 ടേബിൾസ്പൂൺ
    • കുരുമുളക് പൊടി-¼ ടീസ്പൂൺ
    • ഗരം മസാല-¼ ടീസ്പൂൺ
    • മല്ലിയില-2 ടേബിൾസ്പൂൺ (അരിഞ്ഞത്)
    • ഉപ്പ്-ആവശ്യത്തിന്
    • എണ്ണ: വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
    • ബ്രെഡ്ക്രംബ്സ്-1 കപ്പ്

    തയാറാക്കുന്ന വിധം:

    ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ച് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ചീസ്, മൈദ, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, മല്ലിയില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.ഈ കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഉരുളകളാക്കുക.

    ഓരോ ഉരുളയും ബ്രെഡ്ക്രംബ്സിൽ മുക്കി എടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടാക്കി ഈ ഉരുളകൾ അതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കുക. ടൊമാറ്റോ സോസിനൊപ്പം ചൂടോടെ വിളമ്പുക.

