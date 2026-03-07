Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 7 March 2026 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 12:03 PM IST

    ക്രീ​മി ബ്രോ​ക്കോ​ളി ചി​ക്ക​ൻ സൂ​പ്പ്

    ക്രീ​മി ബ്രോ​ക്കോ​ളി ചി​ക്ക​ൻ സൂ​പ്പ്
    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • എ​ല്ല് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ - 150 ഗ്രം
    • ​ബ്രോ​ക്കോ​ളി / മ​ഷ്റൂം - ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യ​ത് -1 ക​പ്പ്
    • ക്യാ​ര​റ്റ് ചെ​റു​ത് - 1
    • കാ​പ്സി​കം - പ​കു​തി
    • വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി -5 അ​ല്ലി
    • അ​ൺ സാ​ൾ​ട്ട​ഡ് ബ​ട്ട​ർ -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ക്ര​ഷ്ഡ് ചി​ല്ലി -1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഒ​റി​ഗാ​നോ - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • മൈ​ദ - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • പാ​ൽ - ഒ​ന്ന​ര ക​പ്പ്
    • വെ​ള്ളം -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ഉ​പ്പ് -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്


      ത​യാ​റാ​കു​ന്ന വി​ധം

      ബ്രോ​ക്കോ​ളി ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ചൂ​ടു​ള്ള വെ​ള്ള​വും ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു തി​ള വ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ വേ​വി​ച്ചു, വെ​ള്ളം ക​ള​ഞ്ഞു മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. ചി​ക്ക​ൻ ഉ​പ്പും കു​രു​മു​ള​കും ചേ​ർ​ത്ത് കു​ക്ക​റി​ൽ വേ​വി​ക്കു​ക. പാ​നി​ൽ ബ​ട്ട​ർ ചൂ​ടാ​ക്കി ചെ​റു​താ​യി ച​ത​ച്ച വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ചേ​ർ​ത്ത് വ​ഴ​റ്റു​ക. പ​ച്ച മ​ണം മാ​റി​യ ശേ​ഷം അ​തി​ലേ​ക്കു കാ​ര​റ്റും കാ​പ്സി​ക്ക​വും ചേ​ർ​ത്ത് 2 മി​നു​ട്ട് വ​ഴ​റ്റു​ക. ശേ​ഷം അ​തി​ലേ​ക്കു വേ​വി​ച്ചു വെ​ച്ച ബ്രോ​ക്കോ​ളി ഇ​ട്ടു ഇ​ള​ക്കി 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ മൈ​ദ ചേ​ർ​ത്ത് ചെ​റു​തീ​യി​ൽ മൂ​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ചി​ക്ക​ൻ വേ​വി​ച്ച വെ​ള്ളം, ഒ​ന്ന​ര ക​പ്പ് പാ​ൽ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ക്കു​ക. തി​ള വ​രു​ന്ന സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പ്, കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി, ക്ര​ഷ്ഡ് ചി​ല്ലി, ഒ​റി​ഗാ​നോ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. കൂ​ടു​ത​ൽ കു​റു​കി​പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ഷ്ട​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു പാ​ലോ വെ​ള്ള​മോ ചേ​ർ​ത്ത് നേ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    Girl in a jacket

