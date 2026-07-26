ചിക്കൻ ചീസ് കപ്പ തയാറാക്കാം ഈസിയായി

ചിക്കൻ ചീസ് കപ്പ തയാറാക്കാം ഈസിയായിtext_fields
ചേരുവകൾ: കപ്പ കൂട്ടിന്
കപ്പ- 500g
ഉപ്പ്- 1/2 സ്പൂൺ
മഞ്ഞൾ- 1/4 സ്പൂൺ
ചിക്കൻ കൂട്ടിന്
ചിക്കൻ- 250 ഗ്രാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്
ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- 1 സ്പൂൺ
സവാള- 1 എണ്ണം, അരിഞ്ഞത്
പച്ചമുളക്- 2 എണ്ണം, കീറിയത്
കറിവേപ്പില- 1 തണ്ട്
മുളക് പൊടി - 1 സ്പൂൺ
കുരുമുളക് പൊടി- 1/2 സ്പൂൺ
ഗരം മസാല-1/4 സ്പൂൺ
ഉപ്പ്-ആവശ്യത്തിന്
വെളിച്ചെണ്ണ-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ
ടോപ്പിങ്
മോസറെല്ല ചീസ്-1/2 കപ്പ്, ഗ്രേറ്റഡ് ചെയ്തത്
ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം: കപ്പ തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണം ആക്കുക. കുക്കറിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് 3 വിസിൽ വേവിക്കുക. വെള്ളം കളഞ്ഞ് നന്നായി ഉടച്ച് വെക്കുക. ചൂട് എണ്ണയിൽ സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില വഴറ്റുക. ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക.
അതിലേക്ക് ചിക്കൻ + മസാല പൊടികൾ + ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വേവിക്കുക. വെള്ളം പൂർണമായി വറ്റണം. ഉടച്ച കപ്പയിലേക്ക് വഴറ്റിയ ചിക്കൻ കൂട്ട് ചേർക്കുക. നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.മുകളിൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് വിതറുക. ഒരു പാൻ മൂടി വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക. ചീസ് മെൽറ്റ് ആയി വരും.ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യുക.
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