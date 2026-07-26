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    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightചിക്കൻ ചീസ് കപ്പ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 26 July 2026 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 12:00 PM IST

    ചിക്കൻ ചീസ് കപ്പ തയാറാക്കാം ഈസിയായി

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    ചിക്കൻ ചീസ് കപ്പ തയാറാക്കാം ഈസിയായി
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    ചേരുവകൾ: കപ്പ കൂട്ടിന്

    കപ്പ- 500g

    ഉപ്പ്- 1/2 സ്പൂൺ

    മഞ്ഞൾ- 1/4 സ്പൂൺ

    ചിക്കൻ കൂട്ടിന്

    ചിക്കൻ- 250 ഗ്രാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്

    ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- 1 സ്പൂൺ

    സവാള- 1 എണ്ണം, അരിഞ്ഞത്

    പച്ചമുളക്- 2 എണ്ണം, കീറിയത്

    കറിവേപ്പില- 1 തണ്ട്

    മുളക് പൊടി - 1 സ്പൂൺ

    കുരുമുളക് പൊടി- 1/2 സ്പൂൺ

    ഗരം മസാല-1/4 സ്പൂൺ

    ഉപ്പ്-ആവശ്യത്തിന്

    വെളിച്ചെണ്ണ-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

    ടോപ്പിങ്

    മോസറെല്ല ചീസ്-1/2 കപ്പ്, ഗ്രേറ്റഡ് ചെയ്തത്

    ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം: കപ്പ തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണം ആക്കുക. കുക്കറിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് 3 വിസിൽ വേവിക്കുക. വെള്ളം കളഞ്ഞ് നന്നായി ഉടച്ച് വെക്കുക. ചൂട് എണ്ണയിൽ സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില വഴറ്റുക. ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക.

    അതിലേക്ക് ചിക്കൻ + മസാല പൊടികൾ + ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വേവിക്കുക. വെള്ളം പൂർണമായി വറ്റണം. ഉടച്ച കപ്പയിലേക്ക് വഴറ്റിയ ചിക്കൻ കൂട്ട് ചേർക്കുക. നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.മുകളിൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് വിതറുക. ഒരു പാൻ മൂടി വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക. ചീസ് മെൽറ്റ്‌ ആയി വരും.ചൂടോടെ സെർവ്​ ചെയ്യുക.

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    TAGS:FoodsTapiocaFood Recipes
    News Summary - Chicken Cheese tapioca
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