    Posted On
    date_range 25 May 2026 4:02 PM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 4:02 PM IST

    ബട്ടർ കുക്കീസ്

    വെറും 3 ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓവൻ ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ബട്ടർ കുക്കീസ് വീട്ടിൽ തയാറാക്കാം.

    ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

    മൈദ: 1 കപ്പ്

    ഉപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ: 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ (റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചത്)

    പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത്: 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ

    വാനില എസ്സൻസ്: 1/2 ടീസ്പൂൺ (ഓപ്ഷണൽ)

    തയാറാക്കുന്ന വിധം

    ഒരു പാത്രത്തിൽ വെണ്ണയും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ക്രീം പരുവമാകുന്നത് വരെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് വാനില എസ്സൻസും മൈദയും ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് അധികം അമർത്താതെ സോഫ്റ്റ് ആയ മാവ് തയാറാക്കുക. ഈ മാവിൽ നിന്നും ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്ത് കൈപ്പത്തിയിൽ വെച്ച് ചെറുതായി പരത്തുക.

    ഓവനിൽ ആണെങ്കിൽ: 180 ഡിഗ്രിയിൽ 12-15 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ: ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം ഉപ്പു പരത്തി, അതിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. പിന്നീട് കുക്കീസ് വെച്ച പ്ലേറ്റ് ഇതിൽ ഇറക്കിവെച്ച് 15-20 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ടേസ്റ്റി ബട്ടർ കുക്കീസ് തയാർ.

