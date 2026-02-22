Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 6:35 AM IST

    ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് ബോ​ക്സ്‌

    ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് ബോ​ക്സ്‌
    ഇ​ഫ്താ​റി​ന് എ​ണ്ണ​യൊ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ഒ​രു ഈ​സി പ​ല​ഹാ​രം ത​യാ​റാ​ക്കാം.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് 1 എ​ണ്ണം
    • റ​വ 1/4 ക​പ്പ്‌
    • തേ​ങ്ങ പാ​ൽ ഒ​രു തേ​ങ്ങ​യു​ടെ പാ​ൽ
    • പ​ഞ്ച​സാ​ര 1/2 ക​പ്പ്​
    • ഏ​ല​ക്ക 2 എ​ണ്ണം
    • ബ​ട്ട​ർ ഉ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​ത് 50 ഗ്രാം
    • ​ഉ​പ്പ് ഒ​രു പി​ഞ്ച്
    • നെ​യ്യ്​ 2 ടേ​ബ്​​ൾ സ്പൂ​ൺ

    ഉ​ണ്ടാ​ക്കുന്ന വി​ധം

    ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് ഒ​ന്ന് വേ​വി​ച്ചു എ​ടു​ക്ക​ണം. അ​തി​നു ശേ​ഷം ഒ​രു മി​ക്സി​യു​ടെ ജാ​റി​ൽ ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് തേ​ങ്ങ പാ​ൽ അ​ടി​ക്ക​ണം. ഒ​രു പാ​ൻ വെ​ച്ച് അ​തി​ലേ​ക്കു ബ​ട്ട​ർ ഇ​ട്ടു ചൂ​ടാ​കു​മ്പോ​ൾ റ​വ ഇ​ട്ടു ഒ​ന്ന് വ​റു​ത്തു അ​തി​ലേ​ക്കു അ​ടി​ച്ചു വെ​ച്ച ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് മി​ക്സ്‌ ഒ​ഴി​ച്ചു പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഏ​ല​ക്ക, ഉ​പ്പ് കൂ​ടെ ഇ​ട്ടു ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ്‌ ആ​ക്കി ഒ​ന്ന് കു​റു​ക്കി എ​ടു​ത്ത്​ അ​വ​സാ​നം കു​റ​ച്ചു നെ​യ്യ്​ കൂ​ടെ ഒ​ഴി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കാം.

    ഒ​രു ട്രേ​യി​ൽ നെ​യ്യ്​ പു​ര​ട്ടി അ​തി​ലേ​ക്കു ചൂ​ടോ​ടു കൂ​ടെ ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട് മി​ക്സ്‌ ഇ​ട്ടു ഒ​ന്ന് പ​ര​ത്തി കൊ​ടു​ക്കാം. ചൂ​ട് ന​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​തി​നു ശേ​ഷം ക​ട്ട്‌ ചെ​യ്തു ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

