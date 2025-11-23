Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:24 PM IST

    ആ​പ്പി​ൾ ബ്രോ​ക്കോ​ളി; ഒ​രു ഹെ​ൽ​ത്തി സാ​ല​ഡ്

    ആ​പ്പി​ൾ ബ്രോ​ക്കോ​ളി; ഒ​രു ഹെ​ൽ​ത്തി സാ​ല​ഡ്
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    1. ആ​പ്പി​ൾ - 1 ക​പ്പ് (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)
    2. ബ്രോ​ക്കോ​ളി - 2 ക​പ്പ് (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)
    3. കാ​ര​റ്റ് - ½ ക​പ്പ് (നേ​ർ​ത്ത സ്ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)
    4. വാ​ൽ​ന​ട്ട് - ½ ക​പ്പ് (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)
    5. ഉ​ണ​ങ്ങി​യ ക്രാ​ൻ​ബെ​റി - ¼ ക​പ്പ്

    സാ​ല​ഡ് ഡ്ര​സ്സി​ങ്

    1. മ​യോ​ണൈ​സ് - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    2. തൈ​ര് - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    3. നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര് - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    4. കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    5. പ​ഞ്ച​സാ​ര - ഒ​രു നു​ള്ള്
    6. ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ഇ​വ ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് വെ​ക്കു​ക

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ബ്രോ​ക്കോ​ളി ഏ​ക​ദേ​ശം 10 മി​നി​റ്റ് ആ​വി​യി​ൽ വേ​വി​ച്ച് ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക.
    2. ബ്രോ​ക്കോ​ളി​യു​മാ​യി ആ​പ്പി​ൾ, കാ​ര​റ്റ്, വാ​ൽ​ന​ട്ട്, ഉ​ണ​ങ്ങി​യ ക്രാ​ൻ​ബെ​റി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക.
    3. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് സാ​ല​ഡ് ഡ്ര​സ്സി​ങ് ചേ​ർ​ത്ത് യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് വി​ള​മ്പു​ക.
    TAGS:saladHealthyBroccoli dishFood Recipe
    News Summary - Apple Broccoli; A Healthy Salad
